Prezident Pavel jmenuje nového náčelníka generálního štábu armády Hlaváče

„Mým cílem je budovat moderní a akceschopnou armádu, která bude schopna plnit závazky v rámci NATO a Evropské unie,“ řekl Hlaváč na konci května poslancům sněmovního výboru pro obranu.
Mezi své priority zařadil dokončení výstavby těžké brigády, zahájení modernizace a budování střední brigády, rozvoj integrovaného systému protivzdušné a protidronové obrany i zavádění nové techniky.
„Povinná vojenská služba není na stole,“ prohlásil Hlaváč po jednání výboru pro obranu.
„Samozřejmě budeme s Mirkem spolupracovat. Proč bychom také neměli navázat na třicet let naší společné spolupráce,“ řekl pro iDNES.cz ministr obrany Jaromír Zůna (SPD). Ve vládě byl jediným ministrem, který Hlaváčovo jmenování nepodpořil, protože preferoval jiného nástupce Karla Řehky.
Náčelník generálního štábu je nejvyšším vojenským představitelem v zemi. Odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil a je hlavním vojenským poradcem ministra obrany i vlády.
Hlaváč působí od srpna 2023 jako první zástupce náčelníka generálního štábu. V armádě slouží od 80. let a během kariéry zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil.