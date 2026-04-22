Média veřejné služby by neměla být závislá na vůli vlády, řekl prezident

Autor: ,
  15:37aktualizováno  15:37
Je důležité sledovat kroky vlády, která chystá nový zákon o médiích veřejné služby. Veřejnoprávní média by se neměla dostat do stavu, že budou závislá na vůli vlády, řekl ve středu prezident Petr Pavel při setkání se studenty v univerzitní aule v Pardubicích. To podle něj nedělá dobrotu.
Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026) | foto: AP

Česko by podle prezidenta mělo mít takový model, který zajistí maximální nezávislost a předvídatelné financování, které je střednědobé. Žádné veřejnoprávní médium nemůže fungovat z roku na rok, uvedl.

Příklad Maďarska i Slovenska by měl být Česku velkým varováním. „Kdo sledoval tamní státní televize, ví, že to bylo velice smutné. Je třeba sledovat všechny kroky, které bude dělat vláda, pokud jde o financování veřejnoprávních médií, abychom se nedostali do toho, aby byla závislá na vůli vlády,“ řekl prezident. Jeho vystoupení ve středu sledovala plná aula, téměř 400 lidí.

V Českém rozhlase a České televizi ve středu začala neomezená stávková pohotovost. Vyhlásili ji odbory, pracovníci a iniciativa Veřejnoprávně kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Podle návrhu by mělo přejít financování veřejnoprávních médií z poplatků od lidí a firem na státní rozpočet.

Podle zástupců veřejnoprávní televize a rozhlasu by návrh vedl k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění a média by nemohla naplňovat poslání. Protest proti zákonu ve středu vyjádřili také studenti v některých městech, mimo jiné studující z pardubické Filozofické fakulty.

