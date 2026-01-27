Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Autor:
  12:56aktualizováno  13:20
Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat členem vlády Filipa Turka. Zprávy, které od Macinky dostal, prezident zároveň zveřejnil na sociální síti X.
Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády Petra Macinky. (27. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Komunikace zpráv od Petra Macinky určených prezidentu Petru Pavlovi. (27. ledna...
SMS komunikace místopředsedy vlády Petra Macinky adresovaná prezidentu Petru...
SMS komunikace místopředsedy vlády Petra Macinky adresovaná prezidentu Petru...
SMS komunikace místopředsedy vlády Petra Macinky adresovaná prezidentu Petru...
18 fotografií

Macinka je doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Koláře zprávy a prezident Pavel je považuje za mimořádně závažné.

„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné. Ministr navíc v textu uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury,“ uvedl Pavel.

„Pokud skutečně má ve svém postupu podporu premiéra, pak jsou vyjádření Petra Macinky nejen ilustrací přístupu nové vlády ke sdílení moci v našem ústavním pořádku, ale také důkazem, že se zásadní otázky naší zahraniční a bezpečnostní politiky staly rukojmím osobních animozit a zájmů,“ prohlásil prezident.

Petr Pavel uvedl, že chce věřit, že Macinkův postup nemá Babišovou podporu. V takovém případě jde podle něj o svévolný a nezodpovědný postu ze strany Motoristé sobě, kterým nejde o zájem České republiky a jejich občanů, ale jen a pouze o naplnění vlastní ambice udělat z kontroverzní postavy ministra. „A to za jakoukoliv cenu,“ uvedl Pavel.

Prezident zároveň oznámil, že dodávám podnět bezpečnostním složkám a hodlá postoupit zaslané zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.