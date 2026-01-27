Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Macinka je doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Koláře zprávy a prezident Pavel je považuje za mimořádně závažné.
„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné. Ministr navíc v textu uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury,“ uvedl Pavel.
„Pokud skutečně má ve svém postupu podporu premiéra, pak jsou vyjádření Petra Macinky nejen ilustrací přístupu nové vlády ke sdílení moci v našem ústavním pořádku, ale také důkazem, že se zásadní otázky naší zahraniční a bezpečnostní politiky staly rukojmím osobních animozit a zájmů,“ prohlásil prezident.
Petr Pavel uvedl, že chce věřit, že Macinkův postup nemá Babišovou podporu. V takovém případě jde podle něj o svévolný a nezodpovědný postu ze strany Motoristé sobě, kterým nejde o zájem České republiky a jejich občanů, ale jen a pouze o naplnění vlastní ambice udělat z kontroverzní postavy ministra. „A to za jakoukoliv cenu,“ uvedl Pavel.
Prezident zároveň oznámil, že dodávám podnět bezpečnostním složkám a hodlá postoupit zaslané zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.