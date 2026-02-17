Prezident v debatě se školáky nastínil, zda bude znovu kandidovat. Má podmínku

Prezidentova návštěva metropole začala v devět hodin ráno na Základní škole Generála Františka Fajtla v Letňanech.
Děti na Petra Pavla netrpělivě čekaly a vyhlížely ho z okna. Po příjezdu prezident v tělocvičně zahájil turnaj mezi základními školami v přehazované a řekl, že začínat den sportem je skvělé. Přiznal se, že si přehazovanou spletl s vybíjenou, a popřál dětem hodně štěstí.
Pak se přesunul do učebny na debatu s osmáky a deváťáky, před kterou mu děti společně s kytarovým doprovodem učitelů zazpívaly a prezident je pochválil. Jako dárek dostal obraz Karlova mostu od výtvarnice, která se setkání rovněž zúčastnila.
Debatu zahájili otázkou, jak zlepšit školství. Děti zajímalo i to, proč se rozhodl kandidovat na prezidenta a jestli by se chtěl o úřad ucházet znovu. „Vnitřně nechtěl. Vidím to jako službu,“ prohlásil s tím, že by si přál žít zase v soukromí. „Ale pokud po tom, co jako prezident nabízím, bude poptávka, velice silně to zvážím.“
Na dotaz, co by chtěl dělat, kdyby nebyl prezidentem, odpověděl Pavel, že by rád cestoval po světě. Zdůraznil, že s nějakým motorem.
Publikum rozesmála otázka na to, jestli se prezident někdy ztratil, když se na Pražském hradě pohyboval bez bodyguardů. „Na Hradě je takových míst spousta. Ale když jsem nastoupil do funkce, chtěl jsem vidět místa, kam se běžně nechodí. Mimo kanceláře se mnou chodí ochránci, kdybych náhodou spadl ze schodů,“ odvětil Pavel.
Osazenstvo učebny viditelně zaujal dotaz žačky, jaký má Petr Pavel názor na adopci pro stejnopohlavní páry. „Výbušné téma,“ řekl Pavel. „Dívám se na to z pohledu zájmu dítěte, jestli bych měl volit mezi tím, že dítě bude vyrůstat v dětském domově, nebo v prostředí, které mu poskytne lásku a péči, tak jsem pro tu druhou variantu, bez ohledu na pohlaví,“ odpověděl prezident.
Dětem také řekl, že je podle něj fér, že své chyby nemůžeme změnit. „Důležité je, když už člověk chybu udělá, přiznat si ji a napravit ji. Chyby děláme všichni, jenom blbec je opakuje,“ řekl Pavel.
Zavzpomínal, jak se v osmé třídě ambiciózně přihlásil na gymnázium. „Devátá třída mi byla k ničemu,“ zasmál se. „Nechal jsem se zlákat a odjel jsem na vojenské gymnázium do Opavy. A byl to trochu šok, připravilo nás to o krásný středoškolský roky.“
Na žáky apeloval, aby se tolik nenechávali ovlivňovat sociálními sítěmi, které nepředstavují opravdový život, a radši se baví mezi sebou přímo.
Nedostupnost bydlení je krize
Po debatě se prezident s manželkou Evou přesunul ze školy na diskusi s primátorem a dalšími pražskými politiky. U vchodu ke Staroměstské radnici dostali květiny.
„Řeší se tu historické i běžné záležitosti. Praha je někdy tvrdohlavá, ale vždy je to naše Praha,“ přivítal prezidenta primátor Bohuslav Svoboda. Debaty s hlavou státu se dopoledne v Brožkově sále zúčastnili členové rady i starostové městských částí.
„Prahu jsem naposledy navštívil před rokem a tři čtvrtě. Sleduji, co se v Praze děje, a vnímám její problémy. Rád bych pomohl najít řešení. Řešili jsme dopravu, školství i bydlení,“ otevřel diskusi Pavel.
Bydlení a dopravní stavby je podle prezidenta potřeba řešit rychleji. „Pražská developerská se potýká s takovými problémy, že si musíme položit otázku, zda něco neděláme špatně. Nedostupnost bydlení se dá označit za určitou krizi,“ řekl prezident.
Dostal skicu Vltavské filharmonie
Po obědě s primátorem a radními prezident zamířil na nádraží Bubny. Na jeho terase dostal skicu s podobou Vltavské filharmonie. Jde o kopii, originál mu zástupci Nadačního fondu pošlou do kanceláře. Vizualizaci stavby si pak prohlížel také pomocí brýlí ve virtuální realitě. „Její důležitost (Vltavské filharmonie, pozn. red.) se týká celé České republiky,“ řekl Martin Dvořák, vedoucí fondu.
Prezident z bubenského nádraží zamířil do Dejvic, tam jeho program pokračuje v areálu Českého vysokého učení technického, kde mu představí start-up projekt Little Moon City, což je tréninkové a výzkumné centrum pro simulované vesmírné mise. Úterní program zakončí debata s občany v Praze 4, která se uskuteční v pět hodin na Hájích v Kulturní stanici Galaxie.
Ve středu se Pavel zaměří na Prahu 5, debatovat zde bude na téma drogové problematiky. Setká se s zástupci policie a navštíví i osadu Buďánka. Někdejší kolonie dělnických domků v 90. letech obývali squatteři. V roce 1997 přešla Buďánka do správy Prahy 5 a byla vyhlášena památkovou zónou. Většina objektů byla kvůli špatnému stavu zbourána, první kompletně obnovený objekt byl otevřen v roce 2016, má sloužit jako komunitní prostor.
Středeční program prezident zakončí odpolední procházkou na Dívčí sady a do Prokopského údolí.
Pavel Prahu navštívil již v červnu 2023. Před třemi lety při své první oficiální návštěvě Prahy například slavnostně otevřel prezidentskou knihovnu T. G. Masaryka v Masarykově ústavu Akademie věd ČR. Podíval se také do Centra architektury a městského plánování, na stavbu linky metra D a do komunitního rodinného centra Jahoda na Albertově.
Petr Pavel navštěvuje kraje postupně od nástupu do funkce v roce 2023. Ve všech 14 už byl minimálně jednou, aktuálně pokračuje ve druhém kole cest. Naposledy se v lednu vydal do Olomouckého kraje, dvakrát už byl také v Karlovarském, Královéhradeckém či Libereckém kraji.