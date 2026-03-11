Nynější páté úkolové uskupení české armády je v Lotyšsku od letošního ledna; vojáci se zde střídají přibližně po půl roce. Vedle Kanady jsou zde i příslušníci ozbrojených sil Španělska, Slovenska či Albánie.
Do kontaktu zatím Češi přišli především s Kanaďany, řekl novinářům velitel ženijní čety J.Ch. Jde o jeho první účast v zahraničním nasazení, z počátku byl proto nervózní z komunikace v angličtině. „Postupem času jsem cítil výrazné zlepšení a musím říct, že i ten přístup Kanaďanů je hodně vstřícný,“ uvedl.
Češi jsou v Lotyšsku součástí předsunutých sil Severoatlantické aliance, které posilují východní křídlo NATO tváří v tvář Rusku, jež více než čtyři roky vede válku proti Ukrajině. Zástupce velitelky pátého úkolového uskupení Jindřich Dologa novinářům řekl, že mezi hlavní úkoly českých ženistů na misi patří například podpora mobility jednotek či omezení pohybu nepřítele.
Cílem nasazení je podle Dology i secvičení postupů a výměna zkušeností mezi státy. Odlišnosti jsou například v technice. „Například kanadská technika je běžně obrněná, včetně té ženijní, tím my nedisponujeme,“ podotkl. Rozdíly se podle něj musí odrážet v plánování.
Secvičení rozdílných postupů
„Protože naše jednotky nejsou obrněné, musí počítat s tím, že je nemůžou posílat do blízkého kontaktu s nepřítelem,“ uvedl. „Ty postupy se musí secvičit, musí počítat s tím, že jsme prostě trošku jiní než oni. Zároveň my se učíme jejich postupům, jak oni dělají veškeré bojové manévry, přináší to zkušenosti pro obě strany,“ dodal Dologa.
Prezident, který byl v minulosti náčelníkem generálního štábu české armády a tři roky vedl Vojenský výbor NATO, se vojáků na základně ptal na dojmy z mise, slaďování postupů s ostatními zeměmi, ale i na zimní počasí a na možnosti sportovního vyžití. Před setkáním s Čechy Pavel spolu se svým lotyšským protějškem Edgarsem Rinkévičsem položil svíčku u památníku padlých lotyšských vojáků.
Čeští ženisté v lednu v Lotyšsku vystřídali specialisty z 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Hlavním úkolem českých vojáků na misi v Lotyšsku je podle armády podílet se v rámci mnohonárodní brigády na zajištění bezpečnosti států východního křídla NATO a bránit je před případnou agresí. Páté uskupení vede Tereza Toška.