V muzeu ho zaujal závodní speciál Škoda Supersport z roku 1950, kterých byly vyrobeny jen tři kusy. Dosahuje rychlosti až 170 kilometrů v hodině.
„V tom bych tedy závodit nechtěl,“ podivil se prezident maximální rychlosti závodního speciálu. Jakožto motorkáře jej zaujala také výstava prvních motorových kol a motocyklů, hlavně motocykleta L&K Slavia vyráběná od roku 1899.
Prezident ve Škoda Muzeu také okomentoval aktuální diskuzi o revizi emisních cílů v Evropské unii pro nově vyráběné automobily. „Myslím si, že je to posun k racionálnímu uvažování, protože přístup k eletromobilitě byl od počátku veden velkým nadšením, ale méně argumenty, jak toho dosáhnout. Myslím, že správný mix nejenom spalovacích motorů a elektromotorů, ale také motorů na různá syntetická paliva nebo i na vodík bychom měli zachovat. Nikde není psáno, že elektromobilita je tou jedinou správnou cestou,“ řekl prezident Pavel.
Automobilový průmysl má podle něho zásadní roli nejen pro region, ale i celou Českou republiku. „Protože s automotive je v tuto dobu spojováno nějakých 20 procent produkce. Je to také o tom udržet se na technologické špičce. Myslím, že mobilitu budeme potřebovat stále, ať již bude spalovací nebo jakákoli jiná,“ dodal prezident.
Setkání se starosty i prohlídka FIFA Areny
Prezident během prvního dne návštěvy dorazil do Leteckého muzea Metoděje Vlacha, kde ho přivítala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Hned na úvod se v leteckém muzeu setkal se starosty měst a obcí z Mladoboleslavska a Nymburska.
Prezident Pavel připomněl, že při poslední návštěvě Středočeského kraje před dvěma roky řešili dvě desítky témat, která právě s rozpočtovým určením daní souvisí, a to doprava od silnic po železnice, zdravotnictví, bezpečnost či školství.
„Informace od vás starostů i z krajů jsou pro mě důležité pro další komunikaci s ministry při řešení legislativy,“ uvedl prezident Pavel.
Během dopoledne si následně prezident Petr Pavel s manželkou Evou v Mladé Boleslavi prohlédli FIFA Arenu. Stejnojmenný projekt má za cíl budovat veřejná hřiště a tím podporovat děti v pohybu a sportování.
„Je tu opravdu pěkný povrch, ale nemáte z toho povrchu odřená kolena?“ ptal se s nadsázkou prezident budoucích fotbalových nadějí. Následně si mohl vyzkoušet i čestný výkop na bránu. I přes přesnou střelu z toho ale gól nebyl, protože mladý brankář nezaváhal. Nadšení malí fotbalisté pak předvedli několik minut zápasu.
První dáma Eva Pavlová s hejtmankou Petrou Peckovou ocenily, že podmínkou provozu hřiště je, aby v daných časech bylo přístupné také veřejnosti.
V útrobách tribuny mladoboleslavského městského stadionu pak Pavel jednal s předsedou české fotbalové asociace Davidem Trundou.
Po automobilce Škoda prezident zamířil na zříceninu hradu Zvířetice na Mladoboleslavsku. Přípravy na jeho návštěvu se přitom změnily v horečný závod s časem. Jen pár hodin před příchodem hlavy státy se tu dva muži pustili do výroby dřevěných lavic kolem ohniště. Dřevo opracovávali motorovou pilou, cílem bylo vytvořit ideální prostředí na opékání buřtů.
V tiskovém brífinku, který se konal v Obecním domě v Nymburce, se prezident zaměřil především na témata, která diskutoval s hejtmankou Středočeského kraje.
„Debatovali jsme zejména o dvou bodech. Tím prvním je návrh změny stavebního zákona a jeho dopady nejen na stavební úřady a jejich agendu,“ uvedl prezident.
„Druhým tématem bylo rozpočtové určení daní a to, jakým způsobem motivuje, případně spíše nemotivuje, k růstu,“ dodal. Petr Pavel rovněž zmínil, že s hejtmankou hovořili o rozvoji sportu a sportovního zázemí. „Musím říct, že to na mě udělalo příznivý dojem,“ doplnil.
Vychválil také výbornou spolupráci s vedením Škody Auto, které podle jeho slov podporuje řadu společenských i sportovních aktivit. Na druhou stranu připustil i některé negativní aspekty: „Ve Škodě Auto pracují tisíce cizinců, kteří v Mladé Boleslavi trvale nežijí, a tím se vytrácí identita města.“
První dáma dostala šperky z kolekce Field Hany Polívkové, která pro ni vyrobila náušnice a náramek. Ty doplní dárek, který dostala už v minulosti.
Prezidentovi také darovali repliku motorky, na které jezdí. Vyrobili ji studenti z Nymburka.
Středeční program prezident zakončí v Nymburce, kde se setká s vedením města a bude debatovat s občany.
Druhý den se zaměří na zemědělství a ekologii
Další den v Rakovníku navštíví prapor podpory nasaditelných sil, který poskytuje logistickou podporu armádám NATO. Zbytek čtvrtečního programu se poté zaměří především na zemědělství a péči o krajinu.
Na programu má prezident prohlídku ekologického projektu Netovická stráň na okraji Slaného, oběd se zemědělci nebo návštěvu České zahradnické akademie v Mělníku.
Pavel naposledy oficiálně navštívil Středočeský kraj na začátku března 2024. Tehdy se podíval například do sklárny Kavalierglass, debatoval se žáky základní školy ve Psárech a prošel se po Kersku. Program navazuje na oficiální návštěvu Prahy, kterou prezident podnikl před měsícem.