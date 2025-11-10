Naše pomoc Ukrajině má pokračovat, říká Pavel. Oponoval sundání její vlajky

  18:07aktualizováno  18:15
Prezident Petr Pavel nesouhlasí s tím, že nový předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura nechal sundat vlajku Ukrajiny a že se stejnou věc chystá udělat i první místopředseda ANO Karel Havlíček, až se stane ministrem. Vlajky Ukrajiny by jako symbol solidarity měly v Česku viset dál, je přesvědčen Pavel. Větší škody by podle něj ale napáchalo, kdyby Česko zastavilo pomoc Ukrajině.
Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského kraje uvedl, že považuje za...

Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského kraje uvedl, že považuje za legitimní, aby Andrej Babiš veřejnosti vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. (10. listopadu 2025) | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského kraje uvedl, že považuje za...
Okamura nechal ukrajinskou vlajku sundat ve čtvrtek odpoledne. „Je to určitý...
Tomio Okamura byl ve středu zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny. Jeho...
Poslanci ODS, STAN a Pirátů v reakci vyvěsili z oken budovy vlastní ukrajinské...
20 fotografií

„Ty vlajky byly vyvěšeny jako symbol naší solidarity se zemí, která byla napadená agresivní mocností. Myslím si, že na tom se dosud nic nezměnilo. Ukrajina je stále předmětem ruské agrese a dokud nedojde k nějaké mírové dohodě, tak naše solidarita by s ní slábnout neměla,“ řekl prezident Pavel.

Jako jeden z prvních kroků ve funkci nechal Okamura z budovy dolní komory parlamentu odstranit vlajku Ukrajiny, která nad vchodem visela jako symbol podpory od začátku ruské invaze z února 2022.

„Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české Sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin,“ řekl Okamura a sdílel dokonce video, na kterém drží při odstraňování vlajky Ukrajiny žebřík.

Poslanci ze stran končící vládní koalice na to reagovali vyvěšením ukrajinských vlajek z oken svých kanceláří.

První místopředseda ANO a kandidát ve volbách vítězného hnutí na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček v Partii na CNN Prima News připustil, že vlajka nejspíš brzy zmizí i z budovy ministerstva průmyslu a obchodu. Nevyloučil ani konec muniční iniciativy. „Zjištění formující se vlády ukazují větší problémy, než hnutí ANO předpokládalo,“ řekl Havlíček.

Změna pomoci k Ukrajině by měla jako přímý důsledek ztráty na životech, říká Pavel

Prezident Petr Pavel by však považoval za velkou chybu, kdyby nová koalice ANO, SPD a Motoristů uťala pomoc Ukrajině, která se brání agresi vojsk ruského diktátora Vladimira Putina.

„A tady se přesouvám od té roviny symbolické k té podstatné, to, co vidím jako důležitější než symbol, protože ten symbol je sice viditelný, ale vlastně – bych řekl – může možná napáchat škodu jenom morální. To, co by napáchalo mnohem větší škodu, je, kdybychom změnili náš postoj k pomoci Ukrajině v té oblasti fyzické, tedy ať už materiální a finanční, vojenské, jakékoliv jiné, což by mělo přímý důsledek na ztrátách na životech, na zraněních, na materiálních škodách,“ prohlásil Pavel.

„Jsem přesvědčen o tom, že by naše pomoc měla pokračovat, protože je to nejenom solidární vůči Ukrajině, ale je to také vyjádřením hodnot, za kterými bychom si jako demokratická země měli stát. A je to také výrazem odpovědnosti vůči našim spojencům a partnerům v Evropské unii i v NATO, se kterými na pomoc Ukrajině a už několik let intenzivně spolupracujeme,“ řekl Pavel ve Františkových Lázních při návštěvě Karlovarského kraje.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.