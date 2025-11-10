Naše pomoc Ukrajině má pokračovat, říká Pavel. Oponoval sundání její vlajky

„Ty vlajky byly vyvěšeny jako symbol naší solidarity se zemí, která byla napadená agresivní mocností. Myslím si, že na tom se dosud nic nezměnilo. Ukrajina je stále předmětem ruské agrese a dokud nedojde k nějaké mírové dohodě, tak naše solidarita by s ní slábnout neměla,“ řekl prezident Pavel.
Jako jeden z prvních kroků ve funkci nechal Okamura z budovy dolní komory parlamentu odstranit vlajku Ukrajiny, která nad vchodem visela jako symbol podpory od začátku ruské invaze z února 2022.
„Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české Sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin,“ řekl Okamura a sdílel dokonce video, na kterém drží při odstraňování vlajky Ukrajiny žebřík.
Poslanci ze stran končící vládní koalice na to reagovali vyvěšením ukrajinských vlajek z oken svých kanceláří.
První místopředseda ANO a kandidát ve volbách vítězného hnutí na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček v Partii na CNN Prima News připustil, že vlajka nejspíš brzy zmizí i z budovy ministerstva průmyslu a obchodu. Nevyloučil ani konec muniční iniciativy. „Zjištění formující se vlády ukazují větší problémy, než hnutí ANO předpokládalo,“ řekl Havlíček.
Změna pomoci k Ukrajině by měla jako přímý důsledek ztráty na životech, říká Pavel
Prezident Petr Pavel by však považoval za velkou chybu, kdyby nová koalice ANO, SPD a Motoristů uťala pomoc Ukrajině, která se brání agresi vojsk ruského diktátora Vladimira Putina.
„A tady se přesouvám od té roviny symbolické k té podstatné, to, co vidím jako důležitější než symbol, protože ten symbol je sice viditelný, ale vlastně – bych řekl – může možná napáchat škodu jenom morální. To, co by napáchalo mnohem větší škodu, je, kdybychom změnili náš postoj k pomoci Ukrajině v té oblasti fyzické, tedy ať už materiální a finanční, vojenské, jakékoliv jiné, což by mělo přímý důsledek na ztrátách na životech, na zraněních, na materiálních škodách,“ prohlásil Pavel.
„Jsem přesvědčen o tom, že by naše pomoc měla pokračovat, protože je to nejenom solidární vůči Ukrajině, ale je to také vyjádřením hodnot, za kterými bychom si jako demokratická země měli stát. A je to také výrazem odpovědnosti vůči našim spojencům a partnerům v Evropské unii i v NATO, se kterými na pomoc Ukrajině a už několik let intenzivně spolupracujeme,“ řekl Pavel ve Františkových Lázních při návštěvě Karlovarského kraje.