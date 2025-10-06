Pavel přijme lídry stran. I Okamuru a Macinku, s nimiž Babiš jedná o vládě

  6:57aktualizováno  6:57
Prezident Petr Pavel dokončí úvodní kolečko jednání s předsedy stran, které budou zastoupeny ve Sněmovně po volbách. U Pavla se vystřídají postupně předseda Pirátů Zdeněk Hřib, šéf hnutí SPD Tomio Okamura a předseda Motoristů Petr Macinka. Právě s SPD a Motoristy sobě se vítěz voleb, předseda ANO Andrej Babiš domlouvá na okolnostech nové vlády, která by se opírala o 108 poslanců.
Prezident Petr Pavel (5. října 2025)

Prezident Petr Pavel (5. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Zdeněk Hřib na tiskové konferenci Pirátské strany po volbách do Sněmovny. (4....
Volební štáb SPD v hotelu Don Giovanni. Tomio Okamura. (4. října 2025)
Šéf Motoristů Petr Macinka čeká na výsledky parlamentních voleb v Martinickém...
Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura
5 fotografií

Už v neděli Pavel přijal Babiše, předsedu ODS Petra Fialu, lidoveckého šéfa Marka Výborného, předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou a šéfa hnutí STAN Víta Rakušana.

Ustavující schůzi Sněmovny svolá prezident Petr Pavel na začátek listopadu. Teprve pak může podat současná vláda Petra Fialy demisi. „Pověření jednáním o sestavení vlády je předčasné,“ konstatovala hlava státu. Od vítěze voleb, šéfa ANO Andreje Babiše, ví, jaké varianty má pro řešení jeho střetu zájmů, kvůli tomu, že mu patří holding Agrofert.

Všechny možnosti, které mu představil, jsou podle Pavla cestou, jak vyhovět zákonu. Prezident o konkrétních možnostech nechtěl mluvil.

O pověření sestavit vládu bude mít podle prezidenta smysl hovořit, až se začne rýsovat nějaký půdorys vlády a po ustavující schůzi Sněmovny.

