Pavel přijme lídry stran. I Okamuru a Macinku, s nimiž Babiš jedná o vládě

Už v neděli Pavel přijal Babiše, předsedu ODS Petra Fialu, lidoveckého šéfa Marka Výborného, předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou a šéfa hnutí STAN Víta Rakušana.
Ustavující schůzi Sněmovny svolá prezident Petr Pavel na začátek listopadu. Teprve pak může podat současná vláda Petra Fialy demisi. „Pověření jednáním o sestavení vlády je předčasné,“ konstatovala hlava státu. Od vítěze voleb, šéfa ANO Andreje Babiše, ví, jaké varianty má pro řešení jeho střetu zájmů, kvůli tomu, že mu patří holding Agrofert.
Všechny možnosti, které mu představil, jsou podle Pavla cestou, jak vyhovět zákonu. Prezident o konkrétních možnostech nechtěl mluvil.
O pověření sestavit vládu bude mít podle prezidenta smysl hovořit, až se začne rýsovat nějaký půdorys vlády a po ustavující schůzi Sněmovny.