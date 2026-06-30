Pavel vyzval k odborné debatě o ČT a ČRo. Klempíř se po schůzce vyhnul novinářům

Novela zákona o financování ČT a ČRo byla stěžejním tématem schůzky na Pražském hradě. Hrad o tom informoval na sociální síti X. Ministr Klempíř se ke schůzce nevyjádřil a při příjezdu i odjezdu se vyhnul setkání s novináři.
Prezident se zajímal o harmonogram projednávání zákona v Poslanecké sněmovně a případné dopady na rozpočet ministerstva. Vyzval k odborné debatě, protože výše navržených rozpočtů bude mít podle něj přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky.
Ministr kultury je podle Hradu přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
Vláda v polovině června schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Vládní návrh přiznává obou médiím zhruba o 15 procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků.
Rozpočty obou institucí se mají snížit proti letošku celkem o 1,4 miliardy korun. Podle ČT a ČRo to povede k omezení výroby pořadů a propuštění 450 až 700 zaměstnanců z celkových 4 250.
Pavel minulý týden uvedl, že tempo navrhovaných změn ponechává jen málo prostoru pro důkladnou odbornou debatu a zhodnocení důsledků. Podle Klempíře média neutrpí finanční újmu proti současnosti. Se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády.
Návrh kritizují opozice i obě média. Podle nich jde o ohrožení nezávislosti ČT a ČRo, což zástupci vlády odmítají.
Dalším tématem úterní schůzky Pavla s Klempířem byl Státní fond audiovize, jeho fungování a budoucnost. V případě zákona o audiovizi Klempíř již dříve na facebooku označil za chybu, že ministr kultury nemá ze zákona možnost ovlivnit to, komu poskytne fond audiovize dotace.
Za to ho kritizoval jeho předchůdce Martin Baxa (ODS), podle kterého se Klempíř chystá prolomit nezávislost Státního fondu audiovize.
Ministr Klempíř rovněž prezidentovi popsal plány podpory ministerstva v živé kultuře. Zástupci státu, kulturních institucí živého i neživého umění a kulturních odborů letos na jaře poukázali na problémy financování kultury, kdy státní rozpočet na odvětví vyčlenil asi 17,6 miliardy korun. Je to o zhruba 1,17 miliardy korun méně oproti návrhu minulé vlády.
Prezident na Hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Ze členů kabinetu přijal v poslední době například ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) či ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD). Z opozice se na Hradě setkal s předsedou ODS Martinem Kupkou nebo šéfem hnutí STAN Vítem Rakušanem.