Prezident Pavel pozval Babiše na Hrad. Sejít by se měli příští středu

  14:53aktualizováno  14:58
Prezident republiky Petr Pavel pozval k jednání předsedu vlády Andreje Babiše. Setkání se uskuteční ve středu 4. února v 08:30 hodin na Pražském hradě, oznámil to odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO). (7. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Schůzka se odehraje poté, co prezident Pavel v úterý zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci Ondřeji Kolářovi ministr zahraničí Petr Macinka. Prezident uvedl, že zprávy považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Macinka je za vydírání nepovažuje.

Ve zprávách jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které Pavel odmítá. Babiš v reakci uvedl, že vláda ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem.

K tomu dodal, že pokládá Macinkovy zprávy pro prezidenta za nešťastně formulované, ale na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem.

