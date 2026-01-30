Prezident Pavel pozval Babiše na Hrad. Sejít by se měli příští středu

Schůzka se odehraje poté, co prezident Pavel v úterý zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci Ondřeji Kolářovi ministr zahraničí Petr Macinka. Prezident uvedl, že zprávy považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Macinka je za vydírání nepovažuje.
Ve zprávách jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které Pavel odmítá. Babiš v reakci uvedl, že vláda ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem.
K tomu dodal, že pokládá Macinkovy zprávy pro prezidenta za nešťastně formulované, ale na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem.