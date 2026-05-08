Pavel přijímá Babiše kvůli summitu NATO. Pojedu v každém případě, řekl prezident

  7:14aktualizováno  8:15
Prezident Petr Pavel přijímá ráno na Hradě premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše. Budou jednat o formě účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře. Pavel tam chce letět každopádně, i kdyby mu vláda na to odmítla poskytnout letadlo. Tahanici o to chce ale Pavel s Babišem ukončit.

„Jsem přesvědčen o tom, že vláda skutečně nemá pravomoc prezidentovi zakázat účast na summitu, protože by tím otevřeně popírala výkon jeho ústavních pravomocí. Ale může to udělat podobně, jako to udělala v případě Miloše Vystrčila, že prostě neposkytne letadlo. Bylo by to sice až trapné, ale může se to stát. Stát se to ale nemusí, opravdu se můžeme s Andrejem Babišem domluvit tak, aby tato nedůstojná debata nepokračovala,“ řekl prezident Pavel v rozhovoru pro Deník N.

„Pojedu v každém případě, protože si nedokážu představit, že bychom to měli dělat jinak,“ uvedl prezident.

Poletí společně, nebo bude kompetenční žaloba?

Pavel chce po schůzce společně s Babišem oznámit, že se summitu zúčastní oba, jinak je Pavel připraven podat kompetenční žalobu.

Babiš už dříve v polovině března řekl, že by měl na summit jet on sám a Macinka. Ministr obrany Jaromír Zůna pak uvedl, že by se měl summitu zúčastnit také.

Po jednání vlády v polovině dubna Babiš uvedl, že chápe, že má prezident Petr Pavel k NATO vztah. „Odpovědnost je na naší vládě,“ naznačil ale také Babiš, že se nic nemění na jeho názoru, že by měl na summitu NATO zastupovat Česko on sám a ministr zahraničí Macinka.

Česko je v posledních týdnech kritizováno ze strany Spojených států za nízké výdaje na obranu. Hájit výdaje na obranu by na summitu měla podle Babiše vláda, protože to je ona, kdo sestavuje rozpočet a prosazuje ho také v Poslanecké sněmovně

Pavel si chce ale s Babišem vyjasnit, kdo komu může říkat, zda někam pojede, nebo nepojede. Byl to totiž ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka, kdo se proti účasti hlavy státu, vrchního velitele ozbrojených sil a zároveň bývalého předsedy Vojenského výboru NATO, což je nejvyšší vojenský post v Severoatlantické alianci, na summitu v Ankaře postavil.

„Říkám ne a říkám to s tím, že ministerstvo zahraničních věcí je jediným subjektem, který dává do centrály NATO notifikaci o složení národní delegace na daný summit,“ řekl Macinka v internetové televizi XTV.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Pavel chce mluvit i o výrocích Motoristů a o tom, zda je premiér Babiš schopen je usměrnit

Pavel chce s premiérem mluvit i o výrocích politiků Motoristů sobě, o Macinkových slovech o „méněcenných lidech“ nebo o slovech vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka o deratizaci a „parazitech“ na ministerstvu životního prostředí.

„Je to jeho vizitka a bude samozřejmě záležet na něm, jestli bude chtít vypadat jako slabý premiér, jehož ministři si mohou dělat, co chtějí, nebo jestli vládu opravdu řídí a je schopen usměrnit ministry tam, kde nebudou plnit, co od nich očekává,“ řekl Pavel pro Deník N.

Spor mezi Motoristy sobě a prezidentem probíhá už od vzniku vlády Andreje Babiše, kdy Pavel odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů členem vlády – odmítl nejprve, aby se stal ministrem zahraničí, a pak nepřijal ani jeho nominaci na post ministra životního prostředí.

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se setkali na Pražském hradě. Hovořit budou zejména o rozpočtu. (17. března 2026)
