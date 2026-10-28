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Prezident Pavel vystoupí s projevem ke státnímu svátku, než předá vyznamenání

Autor:
  17:23
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Prezident Petr Pavel u příležitosti státního svátku 28. října přednese ve Vladislavském sále na Pražském hradě projev. Poté předá státní vyznamenání. Už řekl, že jich letos bude celkem 51, tedy o tři více než loni, kdy předal ocenění 48 osobnostem. Půjde o Pavlovo čtvrté vystoupení při této příležitosti.

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Loni Pavel v projevu před předáváním vyznamenání ocenil, že Česká republika je demokratická, bezpečná a suverénní. „Važme si toho. Pro velkou část světa takové konstatování samozřejmé není,“ řekl prezident.

Varoval i před mohutným zbrojením Ruska. „My musíme počítat s tím, že se nepřipravuje na mírovou budoucnost. Spíše naopak,“ prohlásil. Proto musíme být s našimi spojenci vojensky natolik silní, abychom Rusko odradili.

„Pokud naopak podceníme naši obranu, snadno přijdeme i o to cenné, co jsme investovali do škol, zdravotnictví, dálnic, bydlení, energetiky i dalších oblastí. Vidíme to denně ve zpravodajství z Ukrajiny,“ upozornil loni Pavel.

Pavel uctil Masaryka i povyšoval

Prezident Pavel ve středu slavnostní den zahájil účastí na pietním aktu na pražském Vítkově, kterého se zúčastnili také další nejvyšší ústavní činitelé, předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, šéf Poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD a premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

Shromáždění ke 108. výročí vzniku Československa, které pořádal Český svaz bojovníků za svobodu. Zúčastnil se předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman nebo ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). (28. října 2026)
Shromáždění ke 108. výročí vzniku Československa, které pořádal Český svaz bojovníků za svobodu. Zúčastnil se předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman nebo ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). (28. října 2026)
Shromáždění ke 108. výročí vzniku Československa, které pořádal Český svaz bojovníků za svobodu. Zúčastnil se předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman nebo ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). (28. října 2026)
Shromáždění ke 108. výročí vzniku Československa, které pořádal Český svaz bojovníků za svobodu. Zúčastnil se předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman nebo ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). (28. října 2026)
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Dopoledne prezident položil věnec k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí.

Jmenoval také náčelníka generálního štábu Armády ČR Miroslava Hlaváče do hodnosti armádního generála. Na generálporučíka povýšil generálního ředitele Vězeňské služby Tomáše Hůlku, který tak získal nejvyšší hodnost udílenou u bezpečnostních sborů. Celkem Pavel letos povýšil 16 mužů.

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