Je zřejmé, že je tady zájem na koaliční vládě tří stran, řekl prezident Pavel

  12:01aktualizováno  12:45
Prezident Petr Pavel zhodnotil úvodní kolečko jednání s předsedy stran, které jsou po volbách zastoupeny ve Sněmovně. „Je zřejmé, že je tady zájem na koaliční vládě tří stran,“ řekl Pavel, který v pondělí přijal šéfa SPD Tomia Okamuru i Motoristů sobě Petra Macinku, s nimiž jedná vítěz voleb, šéf ANO Andrej Babiš.

Volby 2025

„Zřejmě na tomto půdorysu může vláda vznikat,“ řekl prezident Petr Pavel, který v pondělí přijal také šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba, jehož strana míří do opozice.

Další jednání o vládě vzejde podle Pavla buď z iniciativy stran, nebo když se jednání o nové vládě, která by se opírala o 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě zasekne.

Okamura na Hradě řekl, že SPD má zájem o přímé zastoupení ve vládě. „Rádi bychom měli alespoň jeden resort, nejlépe i dva, možná tři. Uvidíme, to záleží na vítězi voleb,“ řekl šéf SPD.

Už v neděli Pavel řekl, že ustavující schůzi Sněmovny svolá na začátku listopadu. Teprve pak může podat současná vláda Petra Fialy demisi. „Pověření jednáním o sestavení vlády je předčasné,“ konstatovala hlava státu.

Od vítěze voleb, šéfa ANO Andreje Babiše, ví, jaké varianty má pro řešení střetu zájmů. Všechny možnosti, které mu představil, jsou podle Pavla cestou, jak vyhovět zákonu. Prezident o konkrétních možnostech nechtěl mluvit.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

