Doufám, že jsme ho přesvědčili, řekl Fiala po jednání s Pavlem o rozpočtu

Pokud by se naplnila rizika spojená s těmito položkami, vláda by to podle ministra financí omezením jiných výdajů.

Fiala po hodinovém jednání na Hradě uvedl, že své rozhodnutí by prezident mohl oznámit zhruba do týdne až dvanácti dnů.

Kancelář prezidenta republiky později na sociální síti X oznámila, že Pavel své definitivní rozhodnutí o rozpočtu poví 17. prosince.

Sněmovna rozpočet se schodkem 241 miliard korun schválila minulý týden, stále tak není jisté, zda ho prezident podepíše. Jasno bude až příští týden.

Pavlův ekonomický poradce David Marek dříve uvedl, že kvůli nejasnostem některých položek doporučí prezidentovi, aby rozpočet nepodepsal.

Prezident také v rozhovoru pro Blesk uvedl, že má k návrhu rozpočtu výhrady, které se týkají se výdajů na obnovitelné zdroje, odhadovaných příjmů z emisních povolenek a převedení výdajů na platy nepedagogických pracovníků na obce.

Národní rozpočtová rada upozornila na nadhodnocený odhad příjmů z emisních povolenek. Pavlův poradce Marek pak i na to, že převedení platů nepedagogických pracovníků na obce i snížení plateb na obnovitelné zdroje vycházejí ze zákonů, které ještě Sněmovna neschválila. Výhradami rozpočtové rady pak argumentovali i opoziční politici ve Sněmovně.

Premiér Fiala dříve uvedl, že otazníky v rozpočtu se týkají jeho malé části a že rozpočet jako takový je podle něj sestavený odpovědně a realisticky.

Jeho vláda čelí výhradám Petra Pavla k rozpočtu poprvé. Exprezident Miloš Zeman v roce 2021 vetoval novelu rozpočtu, která zvyšovala schodek z 280 na 375 miliard korun. Koalice ale jeho veto ve Sněmovně přehlasovala.