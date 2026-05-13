Prezident Pavel se v Terezíně zúčastní tryzny za oběti nacistické perzekuce

Prezident, který má trvalé bydliště na Litoměřicku, se zúčastní pietního shromáždění, jež začne v 10:00 před Malou pevností. Po jeho skončení si v Centru studií genocid Terezín prohlédne stálou expozici Zločin beze jména.
Pavel vystoupil na tryzně s projevem v roce 2023. Tehdy apeloval na to, aby se nerezignovalo na snahu porazit Rusko na Ukrajině. Pevnost v Terezíně se podle Pavla stala symbolem toho nejhoršího, čeho je člověk schopen.
Před dvěma lety také prezident poukázal, na to, že občany v Česku a v celé Evropě trápí těžkosti každodenního života způsobené ekonomickými i sociálními důsledky války. „Únava z války dostává politiky pod tlak a znesnadňuje úsilí o zodpovědné hospodaření se státními financemi. Udržet jednotu k podpoře Ukrajiny tak bude stále náročnější,“ řekl tehdy.
Po nástupu Čestné stráže a hudby Armády ČR položí účastníci akce věnce a kytice, zazní státní hymna a zúčastněné přivítá ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.
Po Baxově projevu vystoupí Michaela Vidláková, přeživší terezínského ghetta. Následovat budou tradiční křesťanská a židovská modlitba, program zakončí hudební vystoupení dívčího pěveckého sboru Puellae cantantes z Litoměřic.
Nacisté zavlekli v letech 1941 až 1945 do terezínského ghetta na 155 tisíc Židů z celé Evropy. Odhaduje se, že v důsledku stresu, hladu a špatných ubytovacích podmínek zemřelo v ghettu 35 tisíc lidí. Většinu ostatních pak nacisté zavraždili po transportu ve vyhlazovacích táborech.
|
26. října 2024