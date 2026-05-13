Prezident Pavel se v Terezíně zúčastní tryzny za oběti nacistické perzekuce

  13:19aktualizováno  13:19
Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Navštíví také Centrum studií genocid Terezín. Prezidentská kancelář to ve středu oznámila na webu. Na Národním hřbitově se tryzna koná tradičně třetí květnovou neděli. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození přednese předseda Ústavního soudu ČR Jan Baxa.
Prezident Petr Pavel v neděli při tryzně v Terezíně apeloval na to, aby se nerezignovalo na snahu porazit Rusko na Ukrajině. (21. května 2023) | foto: ČTK

Prezident, který má trvalé bydliště na Litoměřicku, se zúčastní pietního shromáždění, jež začne v 10:00 před Malou pevností. Po jeho skončení si v Centru studií genocid Terezín prohlédne stálou expozici Zločin beze jména.

Pavel vystoupil na tryzně s projevem v roce 2023. Tehdy apeloval na to, aby se nerezignovalo na snahu porazit Rusko na Ukrajině. Pevnost v Terezíně se podle Pavla stala symbolem toho nejhoršího, čeho je člověk schopen.

Před dvěma lety také prezident poukázal, na to, že občany v Česku a v celé Evropě trápí těžkosti každodenního života způsobené ekonomickými i sociálními důsledky války. „Únava z války dostává politiky pod tlak a znesnadňuje úsilí o zodpovědné hospodaření se státními financemi. Udržet jednotu k podpoře Ukrajiny tak bude stále náročnější,“ řekl tehdy.

Po nástupu Čestné stráže a hudby Armády ČR položí účastníci akce věnce a kytice, zazní státní hymna a zúčastněné přivítá ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.

Po Baxově projevu vystoupí Michaela Vidláková, přeživší terezínského ghetta. Následovat budou tradiční křesťanská a židovská modlitba, program zakončí hudební vystoupení dívčího pěveckého sboru Puellae cantantes z Litoměřic.

Nacisté zavlekli v letech 1941 až 1945 do terezínského ghetta na 155 tisíc Židů z celé Evropy. Odhaduje se, že v důsledku stresu, hladu a špatných ubytovacích podmínek zemřelo v ghettu 35 tisíc lidí. Většinu ostatních pak nacisté zavraždili po transportu ve vyhlazovacích táborech.

