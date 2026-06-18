Schůzka na Hradě se konala na Rakušanovu žádost. „Věc, kterou jsem s panem prezidentem od začátku začal a chtěl rozebírat, je situace okolo veřejnoprávních médií,“ řekl po hodinové schůzce na Hradě Rakušan.
Šéf hnutí STAN po jednání s Pavlem označil počínání vlády Andreje Babiše za snahu unést a zestátnit Českou televizi a Český rozhlas.
„K tomuto tématu, až bude projednáváno ve Sněmovně, vystoupí všech 22 poslankyň a poslanců Starostů a nezávislých se svým názorem na tu věc. To projednávání určitě jednoduché nebude a nenecháme to jednoduše téhle vládě zadarmo, protože jejich pokus unést a zestátnit veřejnoprávní média, jejich pokus o to, aby měli politickou kontrolu nad tím, co se bude vysílat, absolutně drzá vyjádření SPD, kteří už nechtějí kontrolovat jenom finanční toky, ale chtějí dokonce kontrolovat obsah vysílání, prostě tohle nemůžeme nechat bez povšimnutí. A o tom jsem samozřejmě pana prezidenta informoval,“ uvedl Rakušan.
ČT má mít podle vlády příští rok o miliardu méně než letos, Český rozhlas o stovky milionů
Česká televize má podle koalice ANO, SPD a Motoristé sobě dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun.
Český rozhlas má podle návrhu dostat 2,065 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. České televizi chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.
„Obě média neprojevila zájem, aby šetřila,“ prohlásil Babiš.
Opoziční strany chtějí přijetí zákona v obou komorách parlamentu bránit všemi prostředky.
„Nejenže berou veřejnoprávním médiím nezávislost na politicích, ale ještě jim drasticky sahají na rozpočty. Komu se hodí slabá média veřejné služby? Těm, kdo se bojí veřejné kontroly,“ uvedl už dříve na sociální síti X Rakušan. Svolal jednání zástupců parlamentních stran s řediteli veřejnoprávních institucí.
Novela stavebního zákona je šitá ma míru developerům, řekl Rakušan prezidentu Pavlovi
Rakušan také hlavu státu upozornil na problémy, které on a jeho hnutí vidí u novely stavebního zákona, kterou prosazuje vládní koalice.
„Upozornil jsem pana prezidenta na jeden konkrétní příklad. Uvedl jsem pražskou ulici Pařížskou, kde je památkově chráněný jeden jediný dům. Ty ostatní krásné secesní stavby památkově chráněny nejsou, mohly by být klidně nahrazeny podle stávajícího zákona nějakým novým developingem. Tohle prostě dopustit nemůžeme. Legalizování černých staveb, já jako člověk, který 9 let starostoval, nemůžu připustit. Nemůžu připustit, že ten, kdo postaví načerno, uplyne nějaká doba a on zlegalizuje, na tom bude lépe než člověk, který řádně žádá o všechna povolení. To je prostě zvrhlá logika,“ je přesvědčen Rakušan.
„Stavební zákon je šitý na míru velkým developerům a těm, kteří nemají žádnou úctu k městu, místu, krajině, kde staví,“ prohlásil předseda STAN.
Jednání prezidenta Pavla s šéfem hnutí STAN krátce okomentovala i hradní kancelář. „Diskuse se zaměřila na aktuální politickou situaci nebo fungování Poslanecké sněmovny. Součástí jednání byla rovněž otázka ochrany demokratických principů a institucí. Vít Rakušan v této souvislosti vyjádřil ochotu hnutí STAN podílet se na obraně nezávislosti médií veřejné služby a dalších demokratických institucí,“ uvedl ve své zprávě Hrad.