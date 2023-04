Pavel má první tiskovou konferenci po usazení na Hradě. Řeší Ústavní soud

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Kandidáti na ústavní soudce podle prezidenta prodělali odbornou prověrku v rámci prezidentského konzultačního týmu pro výběr ústavních soudců. Po setkání bude podle Pavla možné o jménech hovořit.

Prezident dodal, že s nimi chce seznámit předsedu Senátu a předsedy výborů, kteří nominace budou posuzovat. Předseda Senátu Miloš Vystrčil minulý týden ocenil novou proceduru výběru kandidátů na ústavní soudce. Uvítal by, kdyby horní komora návrhy obdržela v první třetině dubna. Mohla by je tak projednat do začátku května, kdy končí mandát třem dosavadním soudcům.

Pavel v pondělí půl hodiny před polednem předstoupí před novináře na pravidelné tiskové konferenci. Poprvé se bude konat přímo na Pražském hradě, a to v Rothmayerově sále. V uplynulých týdnech ji jeho tým pořádal v Hrzánském paláci, který měl zapůjčen do přestěhování na Hrad.