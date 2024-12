Prezident Pavel oznámí, jestli podepíše státní rozpočet na příští rok

„Ve hře je to, co čeští prezidenti v minulosti dělali. Udělal to i Václav Klaus, udělal to i Miloš Zeman. A totiž, že nakonec pouze nepřipojí svůj podpis,“ zmínil ještě jednu možnost, jak se může prezident vůči rozpočtu zachovat, v nedělní diskusi na Primě a CNN Prima News.

Pavlův ekonomický poradce David Marek dříve uvedl, že kvůli nejasnostem některých položek rozpočtu doporučí prezidentovi, aby rozpočet nepodepsal. Národní rozpočtová rada očekávané příjmy z jejich prodeje označila za nadhodnocené.

Pokud by Pavel vetovat rozpočet, který poslanci schválili, Sněmovna může jeho veto přehlasovat, ale k jednání o něm by se mohla sejít nejdřív po deseti dnech, tedy mezi vánočními svátky a koncem roku. Pokud by nebyl státní rozpočet schválen do konce roku, příští rok by stát musel až do schválení rozpočtu hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Minulý týden jednali s prezidentem o státním rozpočtu premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura. „Doufám, že jsme ho přesvědčili,“ řekl po jednání premiér Fiala. „Nepředjímám žádné rozhodnutí pana prezidenta,“ uvedl Fiala. Výhrady prezidenta k rozpočtu se týkají půl procenta příjmů a procenta výdajů, doplnil ministr financí Zbyněk Stanjura.