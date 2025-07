Pavel omilostnil muže vězněného kvůli marihuaně. Požár vzal dům jeho rodině

Hlava státu omilostnila také další samoživitelku, prominula jí zbytek trestu za neplacení výživného a za pomluvu. Poslední případ se týká muže odsouzeného za trestnou činnost související s pěstováním marihuany. Prezident přihlédl k situaci jeho rodiny, jež při požáru přišla o rodinný dům a zázemí. Celkem Pavel dosud udělil 17 milostí.

Mladé mamince prezident prominul trest odnětí svobody v délce necelých deseti měsíců uložený za porušování zákazu řízení a za řízení auta po požití návykové látky. Jako samoživitelka se stará o patnáctiměsíční dceru. „Vzornou péči o dceru, jež je na svou matku silně citově fixovaná, potvrdila také dětská lékařka a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí,“ uvedl Hrad. Na trest zákazu řízení se milost nevztahuje.

Dva nepodmíněné tresty odnětí svobody v délce 19 měsíců za neplacení výživného a zbytek peněžitého trestu ve výši zhruba 7000 korun za pomluvu prezident prominul samoživitelce, jež se stará o sedm dětí ve věku od jednoho do devíti let. Pokud by žena nastoupila do výkonu trestu, děti by podle Hradu musely do pěstounské či ústavní péče a patrně by byly rozděleny.

Devětadvacetileté ženě, jež se dlouhodobě léčí s onkologickým onemocněním, prominul Pavel zbytek dvou nepodmíněných trestů vězení v délce necelých sedm měsíců za porušování zákazu řízení a za řízení po požití návykové látky.

„Možnosti konvenční onkologické léčby u ní navíc již byly vyčerpány, a proto nyní podstupuje biologickou léčbu v rámci klinické studie. V důsledku léčby má sníženou imunitu a pobyt ve vězeňském prostředí je tak pro ni značně rizikový,“ informoval Hrad. Na trest zákazu řízení se milost nevztahuje.

Pavel také omilostnil muže, jenž byl odsouzen za činnost související s pěstováním marihuany. Prominul mu zbytek trestu odnětí svobody na zhruba tři roky. Přihlédl k obtížné sociální situaci mužovy rodiny, která při požáru přišla o dům.

„Hlava státu tak umožnila, aby se muž vrátil ke své manželce a třem nezletilým dětem a pomohl obtížnou bytovou situaci řešit,“ uvedl Hrad. Skutků se podle něj dopustil před více než sedmi lety a podstatnou část trestu už vykonal.

Udělením milosti může prezident zastavit trestní řízení, zmírnit či odpustit udělený trest nebo zahladit odsouzení. Z českých prezidentů institut nejvíce využíval Václav Havel, který omilostnil 1247 pachatelů a předtím jako federální prezident dalších 601. Václav Klaus udělil milost ve 412 případech, Miloš Zeman rozhodl o 26 milostech. Poslední komunistický prezident Gustáv Husák rozdal jen v roce 1988 celkem 2028 milostí.