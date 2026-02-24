Západ podporuje Ukrajinu na hranici udržitelné obrany, řekl Pavel

Ruský prezident Vladimír Putin podle Pavla válku na Ukrajině nevnímá jako válku o kousek území, ale jako strategický spor s tím, co nazývá kolektivní fašistický západ, řekl prezident. „Myslím si, že je velká chyba, když jsme se snažili, a možná dneska ještě někteří snaží, interpretovat to, co si ruští představitelé myslí, prismatem našeho vidění světa. Ruské vidění světa je jiné a výrazně odlišné,“ řekl Pavel.
Z principu reality je podle něj osvobození okupovaných území v plné míře v tuto dobu nerealistické. „Je to i proto, že západní země, které dnes podporují Ukrajinu, tak ji podporují, řekněme, na hranici udržitelné obrany, ale ne k tomu, aby mohla vést úspěšnou protiofenzivu,“ řekl Pavel.
I kdyby se rozhodly investovat a materiálně podporovat Ukrajinu mnohem více, tak Ukrajina nemá tolik lidských zdrojů, aby úspěšnou protiofenzivu, která by osvobodila 20 procent okupovaného území, vedla. „Můžeme Ukrajině poskytnout leccos, ale ne živou sílu, protože tím bychom už otevřeně vstoupili do války,“ řekl Pavel.
Realisticky dosažitelný a v maximálně možných kritériích spravedlivý mír k Ukrajině by podle Pavla bylo ukončit boje na současné linii, prohlásit ji za administrativní hranici a okupovaná území označit za dočasně okupovaná území. „S tím, že jejich status bude vyřešen někdy v budoucnosti, až k tomu nastane vhodnější situace,“ řekl.
Takových řešení je podle něj po světě několik, příklad je podle něj například bývalá Německá demokratická republika (NDR). Zkrátit dobu by podle Pavla mohlo například přijetí Ukrajiny v dohledné době do Evropské unie či intenzivní práce na její rekonstrukci a obnově.
Zástupci PřF UK se prezidenta ptali i na postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump je podle Pavla člověkem, který chce dosahovat výsledků a chce jich dosahovat pokud možnost rychle a často jde cestou nejmenšího odporu. Nejmenší odpor je podle Pavla nyní na straně Ukrajiny, protože je závislá na pomoci Evropy i USA.
„Když Donald Trump teď tlačí na to, aby byla do léta dosažena dohoda, tak samozřejmě tlačí více na Ukrajinu, protože ví, že tam ten odpor je menší,“ řekl Pavel. Z jeho pohledu je to krátkozraké, ustupování v moderní historii Ruska vedlo vždy k novým požadavkům.
„Kdybychom byli schopni jednotné pozice od samého začátku, což bohužel nebylo, ať už se to týkalo pomoci vojenské, finanční, politické, tak by pravděpodobně ta válka trvala mnohem kratší dobu a přinesla by mnohem méně obětí na všech stranách,“ řekl Pavel.