Pavel požádal Ústavní soud o předběžné opatření, na summit NATO by tak mohl jet

Soudcem zpravodajem se podle rozvrhu práce stal Pavel Šámal, rozhodovat ale bude plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň.
Vláda v pondělí rozhodla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Týž den večer se prezident obrátil na Ústavní soud, který se ve středu začal žalobou zabývat na neveřejné poradě pléna.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu označil prezidentovo chování za směšné. Pavel podle něj vede kampaň, aby byl znovu zvolen, vztahy to však nezlepší, řekl předseda vlády v rozhovoru na webu Blesk.cz.
Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Ústavní soud by tak musel o kompetenční žalobě rozhodnout neobvykle rychle, aby nález ještě měl přímý dopad. Předběžné opatření ale soud teoreticky může vydat ještě před summitem. Prezident konkrétně žádá, aby soud uložil vládě a ministerstvu zahraničí povinnost bezodkladně oznámit organizátorům summitu, že součástí delegace bude prezident republiky.
Pavel se domáhá také toho, aby vláda a ministerstvo zajistili jemu a jeho doprovodu akreditaci a aby nebránili jeho účasti na summitu, ani ji nijak nekomplikovali. Pokud by soud vyhověl návrhu na předběžné opatření, zabýval by se kompetenční žalobou až poté.
Přímo v žalobě Pavel navrhuje, aby soud určil, že státním orgánem příslušným rozhodnout o účasti prezidenta na summitech NATO je sám prezident republiky. Soud by měl podle něj také zrušit pondělní vládní usnesení o složení delegace pro Ankaru. Prezident také očekává součinnost vlády a ministerstva při zajišťování akreditací a letecké přepravy.
Zákon o Ústavním soudu pro kompetenční spory výslovně neupravuje možnost předběžného opatření. Prezident se ale v návrhu obsáhle snaží prokázat, že tato možnost existuje a že lze podpůrně použít občanský soudní řád.
Vláda v pondělí oznámila, že misi v Ankaře povede Babiš, účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD) a zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Pavel už dříve avizoval, že se v takovém případě obrátí na ÚS, protože zastupování státu navenek je jeho ústavní pravomoc a že v minulosti se prezidenti summitů NATO účastnili. Babiš uvedl, že prezident se vžil za bývalé vlády do role lídra v zahraniční politice. Současný kabinet má ale podle Babiše dostatečné kompetence a chce zahraniční politiku sám aktivně vést.
Na summit NATO jedou i Vystrčil a Okamura
V Turecku se uskuteční také parlamentní summit NATO. Do Istanbulu se ve dnech 28. a 29. června vypraví šéfové obou komor parlamentu Miloš Vystrčil a Tomio Okamura.
Předsedové parlamentů zemí Severoatlantické aliance spolu s členy předsednictva Parlamentního shromáždění NATO projednají klíčové otázky týkající se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie, spolupráce v oblasti obrany a vyvíjející se bezpečnostní agendy NATO před vrcholným summitem Aliance v Ankaře.
„Česká republika je pevným spojencem v rámci NATO. S tímto poselstvím, které je i součástí programového prohlášení vlády, pojedu na parlamentní summit do Istanbulu. Vzhledem k aktuálnímu světovému dění nás čeká důležitá diskuze o transatlantické bezpečnosti, během které budu zdůrazňovat nutnost posílení evropského pilíře NATO,“ uvedl k cestě předseda horní komory Miloš Vystrčil.
Parlamentní summit NATO se naposledy uskutečnil v červnu 2025 v Bruselu, hlavními tématy tehdy byly role a budoucnost Aliance.