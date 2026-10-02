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Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám

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  16:57aktualizováno  17:18
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Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN...

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN (20. září 2026) | foto: ČTK

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Prezident Petr Pavel se z důvodu soukromé zahraniční cesty za týden nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček. Chyba v plánování ho mrzí.

Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí. Prezident podle vyjádření Hradu odjel dnes, v pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců.

Pavel po celou dobu zůstává ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky pro případ řešení jakékoliv nastalé situace. „Cestuje mimo členskou zemi Evropské unie, ale vzhledem k soukromému charakteru cesty nesděluje Kancelář prezidenta republiky konkrétní místa,“ dodal Hrad.

Komunální volby a první kolo senátních voleb se v Česku uskuteční 9. a 10. října. Prezident formálně stanovil termín letos v červnu, na rozdíl od předchozích voleb ale neměl na výběr, neboť podle ústavní a navazující volební novely se místní a regionální volby musí konat vždy v pátek a v sobotu prvního úplného říjnového týdne.

Pavel byl letos soukromě v zahraničí tři pracovní dny v únoru a předtím také na přelomu ledna a února. V obou případech Hrad bez podrobností uvedl, že zamířil do členské země Evropské unie. K lednové dovolené pak prezident na sociálních sítích oznámil, že ji tráví ve Španělsku, kde jezdí na motorce. Letos v létě hlava státu strávila dovolenou v Česku.

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