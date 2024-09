Neberme volby jako referendum o vládě, ale signál to je, míní Pavel

Výsledky krajských voleb jsou podle prezidenta Petra Pavla signálem pro vládu, kterým regionům by před nadcházejícími sněmovními volbami měla věnovat víc pozornosti. Neměly by se brát jako referendum o vládě, řekl před svým odletem do Spojených států na pravidelné roční zasedání Valného shromáždění OSN.