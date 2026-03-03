Pavel vystoupí před Sněmovnou v novém složení po třech letech ve funkci

Pavel se chce podle Hradu seznámit s nově ustavenou Sněmovnou. Návštěva prezidenta se uskutečňuje v době, kdy poslanci projednávají návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Ve středu ho poslanci projednají ve druhém čtení, kdy mohou přednášet návrhy na jeho úpravu.
Ve čtvrtek bude Sněmovna rozhodovat o vydání premiéra Andreje Babiše a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Mandátový a imunitní výbor to nedoporučil.
Před vystoupením před poslanci se Pavel setká se členy vedení dolní komory. Naposledy navštívil Sněmovnu loni v červnu, tedy ještě za vlády Petra Fialy z ODS, když byla šéfkou dolní komory Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.
Na stole je návrh, aby NKÚ mohl kontrolovat hospodaření České televize a rozhlasu
Sněmovna má po návštěvě hlavy státu začít projednávat ústavní novelu, která umožní Nejvyššímu kontrolnímu úřadu prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.
Je to jedna z priorit nové vládní koalice, která chce také dakší fázi zrušit televizní a rozhlasový poplatek. Opozice proti tomu protestuje, protože to podle ní ohrozí nezávislosti veřejnoprávní televize i rozhlasu.
Protože odpoledne začíná nová schůze Sněmovny, opět poslance nejprve čeká dlouhá diskuse o programu. Opoziční ODS chce do programu schůze prosadit jednání o návrh usnesení k situaci na Blízkém východu, v němž by Sněmovna podpořila USA i Izrael, které zaútočily proti Íránu.