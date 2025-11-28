Prezident Pavel přijme tři kandidáty do nové vlády. Plagu, Vojtěcha a Tejce

Hodinu po Plagovi přijme prezident Pavel kandidáta na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který už působil jako ministr ve druhé Babišově menšinové vládě se sociální demokracií, a to v předminulém volebním období.
Jako třetí dorazí na Pražský hrad přesně v poledne kandidát hnutí ANO na ministra spravedlnosti, bývalý šéf poslaneckého klubu sociální demokracie Jeroným Tejc.
„Prezident republiky je připraven jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše do týdne poté, co zveřejní způsob řešení svého střetu zájmů, a následně během několika dní jmenovat i celou vládu. Termín oznámení je zcela v rukou Andreje Babiše,“ uvedl Hrad ve středu v tiskové zprávě poté, co mu šéf ANO předal seznam kandidátů nové koalice na ministry.
Babišova vláda má mít šestnáct členů. Devět křesel v kabinetu má připadnout hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristům.