Zatímco Plaga i Vojtěch byli na stejných pozicích už v předchozí Babišově vládě s ČSSD, jiný bývalý sociální demokrat Tejc přichází do vlády jako nováček.
Hrad zatím neoznámil, kdy přijme předsedu Motoristů Petra Macinku. Ten chce přímo od prezidenta slyšet, jaké právní důvody ho vedou k tomu, že odmítá, aby ve vládě byl na jakékoli pozici čestný prezident Motoristů Filip Turek.
„Pan prezident nadále má problém s panem Turkem, a to z právních důvodů,“ řekl ve středu na Hradě Babiš poté, co Pavlovi předal seznam kandidátů do vlády, na němž se domluvila nová koalice ANO, SPD a Motoristů.
„Argumentuje-li někdo právními důvody, bylo by dobré je znát. My si nejsme vědomi právní překážky, která by měla bránit jmenování Filipa Turka členem vlády. Je to bezúhonný člověk bez ohledu na pokusy o skandalizaci jeho osoby v médiích,“ řekl Macinka.
Turka Motoristé nakonec navrhli na životní prostředí, i když měl zájem vést ministerstvo zahraničí. V jeho čele má být podle aktuálního návrhu Macinka. Kandidáti Motoristů se tak prohodili.
Podle Macinky měla být rošáda s křesly mezi Motoristy vstřícné gesto, které by odblokovalo problémy při vzniku vlády. „Rozumím, že to, co se v médiích skloňuje, by mohl být pro někoho problém třeba na poli diplomacie. Na druhou stranu na resortu životního prostředí to tak dramatické být nemusí,“ řekl Macinka.