Pavla čekají summity. V plánu je Bratislava, Bukurešť i jednání se Zelenským

  12:47aktualizováno  12:47
Prezident Petr Pavel příští úterý zamíří do Bratislavy na summit Slavkovského formátu a následně do Rumunska na jednání Bukurešťské devítky (B9). Hlavním tématem obou cest bude bezpečnost. Zatímco na Slovensku bude s protějšky řešit energetiku, v Bukurešti proběhne klíčová koordinace před summitem NATO v Ankaře, včetně debat o výdajích na obranu a podpoře Ukrajiny.
foto: Josef Vostárek, ČTK

Pavel odletí do Bratislavy v úterý ráno. Se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim a rakouským protějškem Alexanderem Van der Bellenem bude během pracovního oběda na lodi při plavbě po Dunaji diskutovat aktuální zahraničněpolitické otázky včetně energetické bezpečnosti.

Tématem summitu bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přináší ve vztahu k mladé generaci. Součástí setkání prezidentů budou i prezentace inovačních projektů studentů středních škol ze všech tří zemí.

Ve středu se Pavel v Bukurešti zúčastní summitu B9, který sdružuje členské státy NATO na východním křídle aliance. Vznik formátu iniciovalo Rumunsko a Polsko v reakci na zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině po roce 2014.

Cílem letošního setkání je podle prezidentské kanceláře především koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Do Bukurešti přijedou kromě členů B9 i zástupci severských států, pozvání obdržel také generální tajemník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

