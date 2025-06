Prezident Petr Pavel reagoval na verdikt Vrchního soudu v Praze, který zrušil osvobozující rozsudek nad předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem a spoluobžalovanou Janou Nagyovou a případ vrátil Městskému soudu. V odůvodnění dal najevo, že je o vině Babiše přesvědčen.

„To asi budu muset počkat, jak dopadne ten soud, protože zatím se to vrací. Soud, který to dostane, bude mít, pokud jsem dobře rozuměl právníkům, nějakých šest až osm týdnů, což vychází před volby. Takže bychom asi do voleb měli mít jasno. A pak asi bude namístě se o tom bavit,“ řekl prezident k obžalovanému Babišovi.

Pavel uvedl, že by nerad spekuloval a vstupoval svým prohlášením do volebního boje. Přestože se bude rozhodovat až na základě aktuální situace, ústavní právník Václav Pavlíček pro iDNES.cz popisuje, jaké má prezident pravomoci v případě, že by ve volbách zvítězil trestně stíhaný politik. A vysvětluje, zda může odmítnout jeho jmenování, nebo musí respektovat vůli voličů.

1 Může se premiérem stát trestně stíhaný občan?

„Nikde není uvedeno, že by trestně stíhaný občan pozbyl právo být jmenován do politické funkce,“ připomíná pro iDNES.cz ústavní právník Václav Pavlíček s tím, že v České republice platí presumpce neviny a dokud soud pravomocně nerozhodne o výši trestu, musí se na daného občana pohlížet jako na nevinného.

Pavlíček jako příklad připomněl případ hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který byl trestně stíhaný po dobu několika volebních období. Hejtmanem se stal v roce 2012 a od roku 2014 čelil obvinění z přijetí úplatku v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci. Post hejtmana Půta i přes trestní stíhání obhájil v letech 2016, 2020 a 2024.

Krajský soud v Liberci až letos v únoru uznal Půtu vinným, uložil mu roční podmínku a peněžitý trest 50 tisíc korun. Rozsudek však není pravomocný, hejtman se odvolal k Vrchnímu soudu.

Ústava pak výslovně nezakazuje ani možnost, že by se premiérem stal pravomocně odsouzený politik. Prezident může jmenovat předsedou vlády i osobu, která byla pravomocně odsouzena.

V praxi by však takový krok narazil na zásadní překážky – například nemožnost výkonu funkce v případě výkonu trestu nebo ztrátu důvěry veřejnosti. Klíčové je také to, zda takový kandidát dokáže získat podporu Poslanecké sněmovny. Bez důvěry poslanců kabinet nemůže vládnout.

2 Může prezident zastavit trestní stíhání?

Pokud by se hnutí ANO stalo vítězem voleb a Andrej Babiš byl jmenován premiérem, prezident má podle Ústavy pravomoc nařídit, aby se v trestním řízení nepokračovalo. Takové rozhodnutí se nazývá abolice. Ta může existovat jak ve formě udělení individuální milosti, tak kolektivní amnestie.

„Prezident může rozhodnout o tom, aby se trestní stíhání nezahájilo, a pokud už běží, aby se ukončilo. Tuto možnost ostatně použil i v jiném případě. V květnu Petr Pavel zastavil trestní stíhání čtyř vojáků,“ připomíná právník Pavlíček.

Vojáci byli obžalovaní v souvislosti s případem příslušníka afghánské armády, který v roce 2018 na vojenské základně v Afghánistánu zastřelil českého vojáka a další dva vážně zranil. Zemřel po násilném výslechu.

3 Jaká jsou práva a povinnosti prezidenta republiky?

Prezident republiky podle Ústavy jmenuje předsedu vlády. V případě, že by byl vítězem voleb do Poslanecké sněmovny politik, který čelí trestnímu stíhání, měl by prezident podle ústavního experta přesto respektovat výsledek voleb a jmenovat premiérem právě tohoto lídra.

„Pokud se také soudy nemohou dohodnout na vině, je na místě, aby se respektovala vůle lidu,“ podotýká Pavlíček. Dodává, že podobný postoj sdílejí i další ústavní činitelé – v demokratickém systému je rozhodující výsledek svobodných voleb, nikoli neuzavřené trestní řízení. Prezident by se tak měl řídit především tím, koho voliči jasně pověřili vládnutím.

Veškeré předvolební průzkumy tvrdí, že vítězem voleb by se mělo stát právě hnutí ANO Andreje Babiše. V takovém případě by prezident Petr Pavel čelil rozhodnutí, zda jmenovat premiérem lídra, který čelí obžalobě.