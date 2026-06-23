Není to dobře, míní Babiš o kompetenční žalobě. Opozice se postavila za Pavla

„Není správné, pokud na sebe ústavní činitelé podávají žaloby k Ústavnímu soudu. Proto jsem také kompetenční žalobu nepodal, když pan prezident odmítal jmenovat pana Turka ministrem, přestože podle mě i podle mnoha odborníků překračoval Ústavu,“ napsal Babiš. Podle premiéra by navíc nedávalo smysl, aby se summitu společně účastnili zástupci vlády a prezident.
Krok hlavy státu naopak podpořil bývalý ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Je nutné, aby v otázce základních principů fungování demokracie bylo jasno. Krok prezidenta tedy naprosto chápu. Byť bych byl samozřejmě raději, kdyby různí ministři a neministři Babišovy vlády dokázali zkrotit svá uražená ega a spor s prezidentem takto nevyhrotili,“ napsal Rakušan.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil postup prezidenta za správný krok. „Prezidentovi ve výkonu jeho funkce nemá bránit zhrzený Macinka a jím vydíratelný premiér. Je ostudné, že vláda nechala spor dojít až do této fáze,“ uvedl.
Předseda TOP 09 následně reagoval i na vyjádření Andreje Babiše na síti X. Napsal, že i on respektuje, že je Babiš premiérem. Nemyslí si ale, že „je to v jakémkoli vesmíru dobře pro Českou republiku“. „Prostě jste loutka Tomia a zhrzeného Macinky, jehož pomalejší kamarád není ministrem,“ napsal Havel.
Bývalý premiér Petr Fiala označil spor za „mezinárodní ostudu pro Česko“. „Konflikt, který rozpoutali Andrej Babiš a Petr Macinka s prezidentem, je zcela zbytečný a hloupý,“ napsal expremiér.
Předseda KDU-ČSL Jan Grolich míní, že za podání kompetenční žaloby nese odpovědnost vláda. „Normální by bylo tenhle spor vyřešit nejpozději před měsícem. Za celou tu trapnost kolem a za to, že se to řeší na poslední chvíli před summitem NATO u soudu, je zodpovědná vláda a premiér,“ uvedl. „Divím se, že to dopustí ve chvíli, kdy se přepisuje bezpečnostní situace v Evropě,“ doplnil.
„To není vládnutí, to je ostuda,“ zní z opozice
Předseda občanských demokratů Martin Kupka považuje podání kompetenční žaloby za logický krok. „Je ostudou premiéra, že naši zemi zavedl do situace, kdy se odmítá dohodnout s prezidentem na tak jednoduché věci, jakou je složení delegace na summit NATO,“ napsal stínový premiér Kupka.
Výsledkem je podle jeho slov vůbec první kompetenční žaloba prezidenta proti vlastní vládě, kterou bude řešit plénum Ústavního soudu. „To není vládnutí. To je ostuda. Ostuda slabého Andreje Babiše, který ve vleku Motoristů poškozuje zájmy naší země,“ napsal.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na síti X prezidentovi vyjádřil podporu. „Vláda v čele s Babišem a Macinkou postupuje naprosto bezprecedentně a nesmyslně. Doplatí na to celé Česko,“ napsal. Podle Hřiba je tak správné, že o věci rozhodne Ústavní soud. „Pořád je čas, aby pan Babiš své rozhodnutí přehodnotil,“ doplnil.
„Ústavní soud bude rozhodovat ve věci úskočné zbabělosti a nenávisti Babiše k prezidentovi a demokratickému systému,“ napsala senátorka za ODS Miroslava Němcová. „Odpovědnost nese celá vláda, kterou Babiš vytvořil a sám ji označil za nekompetentní, ale poslušnou. Takové vlády vždy vedou zemi do všestranné krize,“ dodala bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny.
Ke sporu se vyjádřila také europoslankyně Danuše Nerudová. „Stojíme za vámi, pane prezidente,“ napsala Nerudová ve stručném příspěvku na síti X v reakci na vyjádření Hradu.
O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu. Do té doby však soud nebude poskytovat žádné další informace. Soud si podle mluvčí Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové uvědomuje naléhavost věci. Návrh na zahájení řízení ve sporu o rozsah kompetencí přišel v pondělí večer datovou schránkou.
Vláda v pondělí oznámila, že s účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu nepočítá. Hrad už dříve avizoval, že se v takovém případě obrátí na Ústavní soud. Delegaci povede premiér Andrej Babiš (ANO), účastnit se budou také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Pavel žádá Ústavní soud, aby určil, kdo je oprávněn rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Případně chce, aby soud vládě uložil nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí.