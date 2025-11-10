Veřejnost má právo vědět, jak Babiš vyřeší střet zájmů, trvá na svém Pavel

„Pokud bude Andrej Babiš jmenován premiérem, dostane se tím okamžikem do střetu zájmů,“ uvedl Pavel v pondělí během návštěvy Karlovarského kraje. Dodal, že nechce být proto spoluzodpovědný za případnou protiprávní situaci.
Prezident také připomněl, že šéf hnutí ANO sám hned po volbách na tiskové konferenci občanům slíbil, že svůj střet zájmů vyřeší v souladu se zákony.
„A vzhledem k tomu, že prezident republiky jmenuje vládu, jmenuje premiéra, tak je spoluzodpovědný za to, jestli vznikne nebo nevznikne stav, který by byl v rozporu se zákonem,“ vysvětlil Pavel. „Vnímám, že nemohu chtít věci, které ani zákon, ani ústava neumožňují,“ dodal.
Podle něj je tedy naprosto legitimní, aby Babiš teď veřejnosti řekl, jakým konkrétním způsobem hodlá střet vyřešit. „Těch způsobů není mnoho a bylo by dobře, aby veřejnost v rámci transparentnosti od svého možného budoucího premiéra slyšela, že bude fungovat ve prospěch této země bez konfliktu se zákonem,“ uvedl prezident.
Veřejně? diví se Babiš
Sám lídr hnutí ANO však ještě před několika dny prohlásil, že neví o tom, že by prezident požadoval veřejné vysvětlení. „Já jsem řekl, že to vyřeším v souladu s našimi zákony a se zákony Evropské unie,“ uvedl. Střet zájmů podle něj není zákonnou překážkou jmenování. „Žádný takový zákon nemáme. Ale já jsem slíbil panu prezidentovi, že mu předložím, jak to vyřeším,“ uvedl pro Deník N.
„Z hlediska platné legislativy bude Agrofert dnem jmenování Andreje Babiše vyloučen ze všech dotací a zároveň z veřejných soutěží, což je problém pro Agrofert a pro Andreje Babiše, dokud bude jeho vlastníkem,“ řekl v pondělí také Petr Pavel. To podle něj může být velký problém i pro Českou republiku.
„Pokud Evropská unie dospěje k závěru, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, že ho nevyřešil, anebo že ho nevyřešil uspokojivě, tak to může znamenat také omezení zdrojů pro Českou republiku jako celek. A pak to pocítíme my všichni, protože potom veškeré peníze z Evropské unie – a není jich málo – budou předmětem buďto pozdržení, anebo úplného zablokování,“ pokračoval.
Zákon vyžaduje vyřešit střet zájmů bez zbytečného odkladu po nástupu do funkce, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce. Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů.
V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů. Konkrétní opatření ale veřejně nesdělil.
Jmenování vlády podle prezidenta nyní není nijak časově omezené. Momentálně čeká, jaký návrh personálního obsazení Babiš přinese. „Abych se s těmi lidmi mohl setkat, říct jim některé náměty, které pokládám za důležité v jejich oblastech působnosti. Když tohle všechno proběhne, tak není žádná překážka k tomu, aby vláda mohla být jmenována,“ doplnil k předchozím požadavkům. Pavel se má s Babišem setkat ve středu.