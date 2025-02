Proč budovat evropskou armádu? Dotáhněme evropský pilíř NATO, vyzval Pavel

Francouzský prezident Emmanuel Macron v minulosti přišel s návrhem, že by měla vzniknout evropská armáda. Její případné využití zopakoval i v souvislosti s řešením konfliktu na Ukrajině. Pavel se však domnívá, že takový krok by si vyžádal dlouhý čas a zejména souhlas všech zemí EU.

„Dává smysl budovat to, co už funguje. Nechceme vytvořit situaci, kdy bychom zdvojovali schopnosti, které existují v NATO. Měli bychom vést jednání s USA a institucionalizovat evropský pilíř aliance tak, abychom jej mohli posílit a využívat v evropských záležitostech. Mělo by to smysl, protože Evropa by byla více nezávislá na USA,“ míní prezident.

Na dotaz ohledně české účasti na pondělní schůzce evropských státníků plánované v Paříži Pavel odpověděl, že podle jeho informací to nebude summit, ale neoficiální jednání části evropských lídrů. Pozvánku podle jeho slov Česká republika zatím neobdržela. „Já jsem pozvání nedostal, takže nemohu komentovat, kdo by za Českou republiku jel,“ dodal.

Prezident se vyjádřil také k případnému umístění mírových jednotek na Ukrajině. „K tomu, aby se mohly rozmístit mírové či stabilizační jednotky na území Ukrajiny, musí mít jasný mandát. To znamená, že potřebují mít souhlas obou stran, tedy Ukrajiny i Ruska,“ řekl na ČT Pavel, který obdobnou situaci řešil už v roce 2014 po anexi Krymu.

„V tomto případě neměly být na Ukrajinu vyslány jednotky Evropské unie nebo NATO, ale jednotky Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Ani s tím Rusko nesouhlasilo, byť je významným členem této organizace,“ dodal prezident.

Americké jednání o míru

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg na Mnichovské bezpečnostní konferenci řekl, že Evropané nebudou součástí plánovaných rozhovorů mezi Ruskem, Ukrajinou a USA.

Petr Pavel uvedl, že vnímá požadavky Spojených států, aby „u stolu nebyl příliš velký počet lidí, protože pak bude dohoda velmi složitá“. Je podle něj ale i v zájmu Spojených státu, aby zájmy Evropy byly přítomny. „Máme-li převzít větší odpovědnost, musíme být u toho,“ odkázal na požadavek Spojených států, aby Evropa zvýšila svoje zapojení.

Vysoce postavení představitelé Spojených států a Ruska se podle agentury Bloomberg příští týden sejdou v Saúdské Arábii, aby připravili půdu pro potenciální summit prezidentů obou zemí, jenž by se mohl konat už koncem února.

Jeho tématem má být ukončení ruské války proti Ukrajině. Podle Pavla je čas omezený začátkem blížícího se postního měsíce ramadánu. Letos začíná 28. února.