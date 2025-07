Prezidentování je zatím příjemné, po volbách to může být jinak, čeká Pavel

Autor: Lidovky.cz , ČTK

12:30 , aktualizováno 12:30

Prezident Petr Pavel letos opět zavítal na multižánrový festival Colours of Ostrava, kde vystoupil jako host diskusního fóra. V průběhu debaty jednoznačně nevyvrátil možnost další kandidatury na hlavu státu v roce 2028. Moderátorce Lucii Výborné vysvětlil, že nechce předčasně vyložit karty na stůl a také, co čeká od blížících se voleb do sněmovny.