Prezident Pavel odjel na tajnou dovolenou do zahraničí

  12:19aktualizováno  12:19
Prezident Petr Pavel odjel ve středu na soukromou zahraniční cestu, oznámil Hrad. Konkrétní místo pobytu vzhledem k jeho soukromí, nesdělil. Pavel je po celou dobu ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky pro případ řešení jakékoliv nastalé situace.
Petr Pavel již zhruba půl roku zastává funkci prezidenta republiky. Exkluzivní rozhovor s Petrem Pavlem na webu iDNES.cz. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Petr Pavel je fanouškem motorek. (2. března 2023)
Petr Pavel na novoroční procházce u chalupy na Náchodsku (3. září 2022)
Petr Pavel na Prague Harley Days (3. září 2022)
Vzhledem k tomu, že Pavlův pobyt je soukromý, nesdělila Kancelář prezidenta republiky zemi, kde prezident pobývá. V tiskové zprávě. však uvedla, že je v Evropské unii.

Vloni strávil Pavel část dovolené v Česku na chalupě a část na motorce v zahraničí, a to ve více zemích. Chalupu má v České Čermné na Náchodsku. Nachází se u úzké silničky vedoucí k polské hranici.

Předloni Pavel na dovolené navštívil i multižánrový hudební festival Trutnoff. Volno přerušil 21. srpna 2023 kvůli tradiční pietní akci u Českého rozhlasu, která připomněla oběti invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Pojem dovolená je nicméně u ústavních činitelů, jako je prezident či členové vlády, nepřesný. Klasickou dovolenou, kterou čerpá každý zaměstnanec, nemají. Nejsou v pracovním poměru, nevztahuje se tak na ně zákoník práce. Z povahy své funkce by měli být neustále k dispozici.

V praxi to znamená, že si dny volna na soukromé cesty a pobyty vybírají ideálně v době, kdy je nečekají významné události.

