Prezidentský pár přijel do hradecké arény. Podívá se i do Krkonoš a dvorské zoo

V dobré náladě dorazil Petr Pavel s manželkou Evou k Malšovické aréně, kde se uvítal s primátorkou Pavlínou Springerovou (HDK). Pozdravil se i s několika svými fanoušky.

„Kde se mám podepsat,“ zeptal se a ochotně se s nimi pozdravil a podal jim ruku. Poté zamířil do útrob nového stadionu na diskusi s hradeckými zastupiteli.

„Dnes si můžete dovolit být nejen prezidentem, ale tak trochu i králem a královnou. V Hradci slavíme osmisté výročí, které je vedeno mottem, že všichni jsou králové a královny, bez rozdílu povolání nebo politických názorů,“ přivítala prezidenta na debatě se zastupiteli Pavlína Springerová.

„Návštěva v Hradci je už naše druhá oficiální a já jsem rád, že se sem vracíme. Jak jsem před chvíli napsal do pamětní knihy, Královéhradecký kraj je rodným krajem mých rodičů, odmalička se sem vracím a cítím se tu nejvíc doma. Je to pro nás sentimentální návštěva s návratem domů, ale zároveň pracovní cesta,“ řekl Pavel.

Prezident v úvodu setkání zmínil, že se chce dozvědět co nejvíce o tom, co se v kraji daří i nedaří a s čím by mohl případně pomoci: „Vnímám, že řada zdejších problémů je podobných jako jinde, ať už se to týká dopravní infrastruktury, nedostatku zdravotnických pracovníků - především pediatrů, zubařů ale i všeobecných lékařů.“

Po prohlídce fotbalové arény čeká Pavla oběd s hejtmanem Petrem Koletou (ANO) a krajskými radními. Poté navštíví společnost Awocado, která pod značkou Lesní svět tvoří naučné stezky či učební pomůcky.

Odpoledne do Krkonoš

Prezident se pak přesune do Krkonoš. Čeká ho setkání s místostarostou Vladimírem Staruchem (nez.) a zastupiteli města Špindlerův Mlýn. Prezident si tam vyrazí i na procházku a neformálně se setká s veterány Horské služby.

Ve čtvrtek bude debatovat v domově pro seniory v Trutnově a sejde se se starostou Michalem Rosou (ODS) a radními. Na gymnáziu ve Dvoře Králové ho čeká setkání se studenty. Prohlédne si tamní safari park spravovaný krajem.

V doprovodu hejtmana Kolety navštíví výzkumné a technologické centrum jičínské společnosti Microrisc. Výrobce chytrých technologií nechá prezidentský pár nahlédnout do specializované automatizované výrobní linky. Následuje setkání s jičínským starostou Janem Malým (ANO) a zastupiteli. Prezident a hejtman Koleta vystoupí v Jičíně na tiskovém brífinku, na závěr se hlava státu setká v 17:15 na debatě s jičínskými občany.

Naposledy byl prezident s manželkou v Královéhradeckém kraji v prosinci, kdy zároveň navštívili i Středočeský kraj. Prohlédli si podnik Filipa v Hořicích, otevřeli multifunkční kulturní prostor Bělohradské sýpky a setkali se s vedením Výchovného ústavu a střediska výchovné péče v Kutné Hoře.

V prosinci 2023 prezidentský pár vyrazil na dvoudenní cestu do regionu, v Hradci viděl nemocnici, pobyl u výrobce hodinek v Novém Městě nad Metují, účastnil se mikulášské nadílky v dětském domově v Sedloňově a besedoval s místními v Červeném Kostelci. Další den prezident strávil v broumovském klášteře a svižným výšlapem se vydal do skal na Hvězdě, cestu zakončil ve Vrchlabí.

Jeho předchůdce Miloš Zeman byl v regionu čtyřikrát, naposledy v roce 2017. Pavlovi mají k regionu vztah, do České Čermné na Náchodsku jezdí už několik let na chalupu a v Červeném Kostelci opravují domek.