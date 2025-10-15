Babiš by měl zvážit riziko velké blamáže, varoval Pavel před navrhnutím Turka

„Bude hodně záležet na tom, jak si Andrej Babiš vyhodnotí situaci, jestli vůbec mu stojí za to, aby šel do rizika nějaké velké blamáže, která by mohla stát na konci toho, že se všechny tyto případy potvrdí,“ odpověděl Pavel na dotaz novinářů.
Turkovy údajné výroky na sociálních sítích zveřejněné v médiích začala prověřovat policie jako možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu. Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál ve středu také zveřejnily informace, podle nichž Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Ve společných garážích mu za stěrač auta dal obrázek šibenice, na střeše vozu pak stála velká lovecká nábojnice. Případ řešila policie, Turek přiznal, že šibenici nakreslil, vysvětloval to tím, že bránil svou tehdejší přítelkyni. Zástupci ANO a SPD čekají, zda čestný prezident Motoristů vše vysvětlí a obhájí.
„Upřímně řečeno, když sleduji, a teď při této návštěvě (Ústeckého kraje) spíše z povzdálí, jak se množí počet různých případů, kterým čelí Filip Turek, bych ani nerad komentoval každý zvlášť, protože bychom asi nedělali nic jiného,“ řekl k tomu prezident. Reagoval tak na dotaz, zda se nějak vyvinul jeho názor na Turka a jeho možné vládní angažmá ve světle případu se zaměstnancem saúdskoarabské ambasády.
Pavel také řekl také, že neplánuje další schůzku s Babišem, dokud nenastane posun v přípravách programového prohlášení či personálního obsazení kabinetu. „Nemám důvod proces popohánět dopředu,“ uvedl. Odkázal na Babišova slova o tom, že plánuje prezidenta s výsledky jednání seznámit zhruba za měsíc.
Debata o státním rozpočtu
Prezident Petr Pavel se dále vyjádřil k debatě o státním rozpočtu. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu uvedl, že vláda Petra Fialy (ODS) poruší zákon a může způsobit škody, pokud opakovaně nepředloží návrh státního rozpočtu na příští rok. Podle Fialy má nová koalice prostor sestavit si vlastní rozpočet, jaký považuje za správný.
„Vnímal bych jako solidní, aby o tom rozpočtu, pokud se v něm objeví závažné problémy, a od ekonomů, kterých si vážím, slyším, že to tak je, aby se o tom návrhu jednalo,“ uvedl prezident v Lounech. Doplnil, že čím déle bude debata odkládána, tím větší bude riziko rozpočtového provizoria.
Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Pokud nechce vláda pracovat a rozpočet předložit znovu, Babiš důrazně požádal, aby vznikající kabinet mohl rozpočet řešit s vrchním ředitelem rozpočtové sekce ministerstva financí Karlem Tyllem.
„Žádný zákon o rozpočtové odpovědnosti měnit nebudeme, nebudeme měnit ani schodek,“ uvedl Babiš. Současná vláda nevidí k opětovnému předložení návrhu rozpočtu důvod, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí. Tvrdí, že projednávání rozpočtu by se tím neurychlilo, protože budoucí vláda by stejně chtěla návrh zásadně přepracovat.
Podle lídrů ANO je velmi pravděpodobné, že Česko příští rok zahájí v rozpočtovém provizoriu, protože se do konce roku státní rozpočet projednat nepodaří. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku. Země byla naposledy v rozpočtovém provizoriu na počátku roku 2022, kdy nově vzniklá Fialova vláda nepřijala návrh rozpočtu předchozího Babišova kabinetu a vypracovala si vlastní. Provizorium tehdy trvalo do března.