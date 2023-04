Pavel na Liberecku dostal mísu Flanel i model motorky, otřel se o Lavrova

V půl desáté dopoledne dorazil prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou do Nového Města pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku, kde se setkal s hejtmanem Martinem Půtou a starosty přilehlých obcí.

Příjezd prezidenta s chotí si nenechaly ujít děti z místní základní školy a desítky dalších lidí. Někteří si hlavu státu fotografovali, jiní tleskali.

„Fandili jsme mu, volila jsem ho a jsem ráda, že vyhrál. Hodně lidí mu tady fandí,“ svěřila se jedna z obyvatelek města. „Jsme rádi, že je tady,“ dodala druhá.

Do Nového Města dorazila i studentka libereckého Gymnázia Jeronýmova Tereza Engelmannová, která namalovala portrét prezidenta. Nechala si ho podepsat, aby si ho následně mohla vystavit doma.

„Začínáme v Novém Městě pod Smrkem, protože jedno z témat pana prezidenta bylo pomoci regionům, které jsou na tom ekonomicky a i s ohledem na další ukazatele nejhůř. A toto je řadou statistik jasně definované místo, kde je největší nezaměstnanost, nejnižší HDP na obyvatele a celá řada dalších problémů,“ vysvětlil před schůzkou hejtman Martin Půta s tím, že si uvědomuje, že jeden výjezd vlády do okrajové části republiky nezmění vnímání zdejších problémů.

„Ale bez zásadní podpory těchto regionů budeme v dalších letech přihlížet tomu, jak se z nich dál stěhují lidé a jak je tam méně a méně dostupných služeb, jako jsou lékaři nebo školství,“ dodal.

Schůzka s představiteli kraje a obcí trvala asi půl hodiny. Následovala procházka po městě. „Připomíná mi to tu můj rodný kraj,“ řekla první dáma Eva Pavlová, která pochází ze Šumperku.

Inovace, ale i vyloučené lokality

Poté se prezidentský pár přesunul do areálu bývalé továrny Textilana, kde by mohl vyrůst průmyslový park.

„Areál bývalé Textilany může působit velice depresivně, na druhou stranu ta demolice je předzvěstí a příslibem projektu, který je velice zajímavý a o kterém jsme se bavili. Ten by výrazně pomohl městu i regionu. Možná je to symbolické a jsem rád že jsme setkání zahájili právě tady, protože v tomto kraji můžeme vidět často protiklady. Na jedné straně úžasné inovace a technický pokrok, jako jsou například nanotechnologie, na straně druhé vyloučené lokality, které si svými problémy nijak nezadají,“ řekl prezident Pavel bezprostředně po návštěvě rumiště po Textilaně.

„Měl jsem možnost hovořit s místními starosty o zdejších problémech. Rozdíly, které tady vnímám, jsou nejen v nápadech a v odhodlání, ale mají celou řadu dobrých příkladů, které se týkají právě třeba práce s vyloučenými lokalitami a nepřizpůsobivými občany,“ pokračoval prezident.

Podle něj může projekt na místě Textilany přinést místu, ale i regionu příležitosti bydlení, vzdělávání, sportu a další, ale obecně naráží na stavební řízení a protahování či na změny v územních plánech.

„V podobných projektech bychom měli reagovat rychleji. Klasickým příkladem je nedaleké Polsko, které řešilo tyto problémy mnohem rychleji než my a řídí se stejnými regulemi jako ČR. Není jediný důvod, aby to u nás trvalo násobně déle než v Polsku,“ dodal prezident.

Ruské lži, překroucená fakta a zavádějící informace

Během návštěvy Textilany Pavel reagoval na úterní komentář ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova vůči němu.

Pavel v rozhovoru pro bruselský web Politico řekl, že mír na Ukrajině v tuto chvíli není v zájmu Číny, protože válka Pekingu umožňuje nutit Rusko k ústupkům. „Nemyslím si, že by Čína měla skutečný zájem válku v krátké době ukončit,“ citoval server českého prezidenta. „Myslím si, že je v zájmu Číny prodlužovat status quo, protože může tlačit Rusko k různým ústupkům.“

„Je to výrok takového typu, který nemá nic společného s působením normálního politického činitele,“ řekl Lavrov, jenž nyní řídí zasedání RB OSN díky rotačnímu předsednictví, které tento měsíc připadlo Rusku.

„Zrovna z úst ministra zahraničí Ruské federace, která se posledních několik let vůbec nechová jako normální stát, to zní opravdu zajímavě,“ uvedl dnes stručně Pavel s tím, že za svými slovy si stojí a ta Lavrovova nechce komentovat. „Naopak bych řekl, že mnoho z toho, co v posledních letech představitelé ruského státu říkali, byly přímé lži, překroucená fakta nebo zavádějící informace, takže nemá smysl to komentovat, opravdu ne.“

Jako dary sklo i motocykl

Před polednem Petr Pavel zamířil i do sídla krajského úřadu v Liberci, aby pohovořil se členy Rady Libereckého kraje i se starosty obcí s rozšířenou působností. Uvítání se ujal ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje René Havlík. Společně se pak odebrali na jednání do velkého sálu, kde na ně již čekali radní.

Poté došlo na předávání darů. První dáma převzala sadu šperků - náhrdelník a náušnice. Prezident Pavel pak obdržel vázu a mísu z fúzovaného skla s názvem Flanel, protože má vzor červeno-černé košile ze stejnojmeného materiálu, jíž Pavel proslul během prezidentské kampaně. Rovněž dostal model motocyklu zkonstruovaný na 3D tiskárně ze střední průmyslové školy a umělecký špendlík s motivem lva.

Prezident následně navštívil také 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany, poté zamířil do krajské nemocnice v Liberci.

Zde ho kromě slavnostního poklepání na základní kámen Centra urgentní medicíny čekala beseda se zaměstnanci i brífink s generálním ředitelem nemocnice Richardem Lukášem.

Na debatě v Lidových sadech bude plno

Tím jeho pobyt v kraji nekončí, v 16 hodin Pavel zavítá do firmy Elmarco, která vyvíjí stroje na výrobu nanovlákenných materiálů a je mimo jiné známá svou technologií Nanospider. O dvě hodiny později se prezidentský pár vydá tramvají ze Šaldova náměstí do Lidových sadů.

Svůj nabitý program završí v kulturním centru, kde od 18:30 započne debata s veřejností. Vstupenky na besedu již nejsou k dostání.

Petr Pavel ovládl v lednu ve druhém kole prezidentských voleb všechny okresy v kraji s výjimkou Českolipska, kde jej o téměř 1 380 hlasů předstihl Andrej Babiš. Z volby Liberečanů pak vzešel Pavel s téměř 64 procenty všech hlasů jako jasný vítěz.

Jde o první návštěvu českého prezidenta v tomto kraji po téměř šesti letech. Naposledy tu byl Pavlův předchůdce, Miloš Zeman, v květnu 2017.