Pavel jednal s velitelem sil NATO v Evropě. Musíme převzít větší odpovědnost, řekl

Prezident společně s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou na schůzce zdůraznil význam silného transatlantického partnerství, které podle něj zůstává základem společné obrany.
„Evropa zároveň musí převzít větší odpovědnost za vlastní obranu. Stejně tak je klíčové dál posilovat sdílení informací, připravenost a odstrašující schopnosti NATO,“ dodal Pavel.
Americký generál Grynkewich je v Česku na dvoudenní návštěvě. Podle české armády má v programu společné akce s Řehkou i setkání s vysokými představiteli státu. Jednání se zaměří na aktuální připravenost aliančních sil k obraně území NATO, rozvoj schopností kolektivní obrany a adaptaci aliance na současné bezpečnostní hrozby, uvedla dříve armáda.
V úterý vpodvečer bude Grynkewich spolu s Řehkou diskutovat na CEVRO Univerzitě na téma budoucnosti NATO. Ve středu po poledni na závěr programu společně se šéfem české armády vystoupí na tiskové konferenci na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.
Grynkewiche nominoval americký prezident Donald Trump do funkce vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě před rokem. Post Spojené státy obsazují od jeho vytvoření v roce 1951.