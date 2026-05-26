Pavel jednal s velitelem sil NATO v Evropě. Musíme převzít větší odpovědnost, řekl

Autor: ,
  17:23aktualizováno  17:23
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Prezident Petr Pavel v úterý mluvil s vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě Alexusem Grynkewichem o obranných plánech Severoatlantické aliance (NATO) ve střední Evropě i o jejich naplňování v praxi a lepší koordinaci mezi spojenci.
Prezident Petr Pavel jednal s vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě...

Prezident Petr Pavel jednal s vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě Alexusem G. Grynkewichem. (26. května 2026) | foto: X - Petr Pavel

Prezident Petr Pavel jednal s vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě...
Petr Pavel se v Rumunsku zúčastnil summitu B9. Vedle lídrů členských států byli...
Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...
Generál amerického letectva Alexus Grynkewich (20. září 2023)
6 fotografií

Prezident společně s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou na schůzce zdůraznil význam silného transatlantického partnerství, které podle něj zůstává základem společné obrany.

„Evropa zároveň musí převzít větší odpovědnost za vlastní obranu. Stejně tak je klíčové dál posilovat sdílení informací, připravenost a odstrašující schopnosti NATO,“ dodal Pavel.

Americký generál Grynkewich je v Česku na dvoudenní návštěvě. Podle české armády má v programu společné akce s Řehkou i setkání s vysokými představiteli státu. Jednání se zaměří na aktuální připravenost aliančních sil k obraně území NATO, rozvoj schopností kolektivní obrany a adaptaci aliance na současné bezpečnostní hrozby, uvedla dříve armáda.

V úterý vpodvečer bude Grynkewich spolu s Řehkou diskutovat na CEVRO Univerzitě na téma budoucnosti NATO. Ve středu po poledni na závěr programu společně se šéfem české armády vystoupí na tiskové konferenci na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.

Grynkewiche nominoval americký prezident Donald Trump do funkce vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě před rokem. Post Spojené státy obsazují od jeho vytvoření v roce 1951.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.