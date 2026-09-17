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Prezident si prohlédl porcelánku Thun v Nové Roli, přijede i na zámek Bečov

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  12:39aktualizováno  13:02
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Prezident s manželkou v porcelánce Thun 1794.

Prezident s manželkou v porcelánce Thun 1794. | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel je v Karlových Varech hostem konference Sdružení místních...
Prezident Petr Pavel je v Karlových Varech hostem konference Sdružení místních...
Prezident Petr Pavel je v Karlových Varech hostem konference Sdružení místních...
Prezident Petr Pavel si s chotí Evou prohlédl provoz porcelánky Thun 1794 v...
27 fotografií
Prohlídkou novorolské porcelánky Thun začal v 10 hodin druhý den návštěvy prezidenta Petra Pavla a jeho manželky Evy na severozápadě Čech. Středeční program měl rozdělený mezi Ústecký a Karlovarský kraj, dnes bude pouze na Karlovarsku. Odpoledne zavítá na hrad a zámek Bečov, kde pro něj jeho správa chystá dárek v podobě stromu. Prohlédne si i bečovskou botanickou zahradu.

Po návštěvě novorolské porcelánky Thun 1794, kterou ho provedl generální ředitel Vlastimil Argman, je dnes Petr Pavel hostem celostátní konference Sdružení místních samospráv v karlovarském hotelu Thermal, kde také promluví k jejím účastníkům. Prezident tam dorazil před polednem.

Prezident Petr Pavel je v Karlových Varech hostem konference Sdružení místních samospráv, kterou hostí lázeňský hotel Thermal.
Prezident Petr Pavel je v Karlových Varech hostem konference Sdružení místních samospráv.
Prezident Petr Pavel je v Karlových Varech hostem konference Sdružení místních samospráv, kterou hostí lázeňský hotel Thermal.
Prezident s manželkou v porcelánce Thun 1794.
27 fotografií

Z Karlových Varů zamíří prezidentský pár do Bečova nad Teplou, kde jej přivítají na státním hradu a zámku. Petr Pavel si nenechá ujít jednu z nejcennějších historických památek České republiky, relikviář svatého Maura.

„Pro prezidentský pár chystáme speciální prohlídku, při které se chceme pochlubit tím nejlepším,“ uvedl kastelán hradu a zámku Tomáš Wizovský. Vedle toho připravili pro prezidenta dárek v podobě publikací o relikviáři. „A věnujeme mu už vysazený strom v areálu zámku,“ dodal Wizovský.

Dvoudenní návštěvu severozápadních regionů pak hlava státu zakončí v bečovské botanické zahradě.

Jak Pavel avizoval, cílem jeho cesty je ukázat Ústecký a Karlovarský kraj z trochu jiného pohledu. Při návštěvě se soustředí na to, co se v obou regionech daří, na lidi, kteří něco nového staví, zachraňují, případně zlepšují život místních.

Prezident se do Karlovarského kraje vrátil takřka po roce, naposledy zde pobýval loni v listopadu.

10. listopadu 2025
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