Pavel v Brodku u Konice zahájil školní rok, ručně psaným dopisem ho pozvali čtvrťáci

Prezident nejprve pozdravil žáky před budovou zdejší Základní školy T. G. Masaryka. „Vážení žáci, vážení občané, vážení hosté, moc si vážím, že tu dnes mohu být s vámi.“
Při úvodním proslovu zavzpomínal také na svůj výcvik u prostějovských výsadkářů. „Před mnoha lety jsem v okolních lesích a kopcích našlapal spousty kilometrů a strávil spousty bezesných nocí. Tehdy by mě ani ve snu nenapadlo, že se sem jednou navrátím v roli prezidenta,“ řekl.
„A je to důkazem toho, že život přináší různé kuriózní situace, ale za tuto jsem opravdu vděčný. Protože, jak jsem říkal páťákům, mezi ty příjemné stránky prezidentství patří návštěvy, jako je tato, kdy se mohu podívat na spoustu míst, kam bych se možná jinak nedostal, a pobavit se s lidmi, se kterými bych se jinak nikdy asi nesetkal,“ dodal prezident.
Místní přivítali hlavu státu vřelým potleskem. „Jsme rádi, že tu je. Je to pro obec velká událost,“ zaznělo od skupinky z davu.
Pavel také připomněl stoleté výročí založení školy. „To už je výročí, které rozhodně stojí za oslavu. Zvlášť v obci s často pohnutou historií, se stopami českými i německými je symbolické, že vaše škola nese jméno našeho prvního prezidenta. A myslím, že si určitě zaslouží tak krásnou historii a její pokračování. Já bych vám chtěl popřát, aby se vám dařilo připravovat další a další generace mladých lidí do života,“ pronesl Pavel. Ve škole ještě přivítá žáky prvních ročníků.
Pohovoří se starosty
Poté se přesune do Konice, kde bude debatovat se starosty z mikroregionu Konicko, který tvoří 19 obcí s celkem téměř deseti tisíci obyvateli.
Podle starosty Konice Michala Obrusníka (STAN) chtějí zástupci samosprávy s hlavou státu probrat hlavně problémy, které prezident může při jednáních se zástupci vlády či zákonodárci otevřít a řešit. Zmínil například rozpočtové určení daní, prostřednictvím něhož stát rozděluje obcím část výnosu z vybraných daní.
Představitelé obcí dlouhodobě upozorňují na to, že současné rozpočtové určení daní nemusí dostatečně zohledňovat vyšší náklady malých a odlehlých obcí na zajištění základních služeb a údržbu infrastruktury.
„Prezident má určitou možnost ovlivnit vývoj zákona (o rozpočtovém určení daní). Stále slyšíme, že obce mají hodně peněz, přičemž my při současném nastavení nejsme bez dotací schopni udržet opravy vlastního majetku,“ podotkl Obrusník.
Prezident je v kraji počtvrté
Hovořit by se dále mělo rovněž o záměru premiéra Andreje Babiše (ANO) neposkytnout krajům na opravy silnic druhé a třetí třídy v příštím roce žádné peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Konicko přitom patří mezi oblasti Olomouckého kraje, kde jsou krajské silnice nejvíce zanedbané, což má negativní dopad na dopravní obslužnost této oblasti.
„Je to pro nás velmi brutální zásah do rozvoje regionu,“ zdůraznil starosta Konice.
Konicko leží na západním okraji Olomouckého kraje v severozápadní části Prostějovska. Hospodářství regionu má převážně venkovský charakter, významné zastoupení v něm mají zemědělství, dřevozpracující a stavební výroba a menší průmyslové podniky.
Pavel poprvé navštívil Olomoucký kraj v říjnu 2023, většina jeho programu se tehdy odehrála v horských okresech Jeseník a Šumperk. Loni v březnu pak „utajeně“ navštívil opět na severu regionu obce Kobylá nad Vidnavkou a Česká Ves, které v září 2024 zpustošily záplavy.
Zatím naposledy přijel prezident do Olomouckého kraje letos v lednu, během dvoudenní návštěvy zavítal do Olomouce, Přerova, Hranic a Prostějova.