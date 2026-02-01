„Vojna s Turkem“ na podporu Pavla v Praze přitáhla davy, policie musí uzavírat ulice

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Pokud to myslíte vážně, pokud bude váš zájem pokračovat, pokud společně získáme jeden milion podpisů, máte mé slovo, že svoláme všechny signatáře výzvy Stojíme za prezidentem, a to na místě, kde se vejdeme úplně všichni,“ řekl účastníkům předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář. „Potkáme se na Letné.“ K nedělnímu odpoledni podepsalo výzvu více než 600 tisíc lidí.
Minář také vyzval, aby lidé přišli i na demonstraci na podporu Ukrajiny, která se koná 21. února. Podle organizátorů nesmí Česko zopakovat chybu ze Slovenska, kde hulvátské útoky odradily od obhajoby mandátu Zuzanu Čaputovou.
Milion chvilek odhaduje, že na Staroměstské a Václavské náměstí přišlo 80 až 90 tisíc lidí. Obě místa jsou plná. Podle reportéra iDNES.cz jsou mezi účastníky jak mladí, tak senioři.
Lidé prostřednictvím transparentů vyjadřují podporu prezidentu Pavlovi a kritizují předsedu Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinku a čestného prezidenta této strany Filipa Turka.
Vidět jsou hesla jako „Čeká nás vojna s Turkem“, „Macinko, s výhrůžkami jdi do p***le, ne do politiky“ či „Stop Burešově vládě trestně stíhaných“. Někteří odkazovali i na film Vesničko má středicko, když zvolili heslo „Ani Otík nechtěl k Turkovi“. Lidé dorazili také s portréty prezidenta.
Uzavřené ulice
Kvůli velkému množství lidí omezila policie na Staroměstském náměstí přístup z Železné a Celetné ulice. Pařížská je uzavřená pro auta. Strážníci hlídají pomník mistra Jana Husa, aby po něm nikdo nelezl. Připraveny jsou všechny složky IZS.
Akce reaguje na eskalaci sporu mezi hlavou státu a Motoristy kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Šéf diplomacie Petr Macinka zaslal prezidentovu poradci Petru Kolářovi zprávy, které následně Hrad zveřejnil s tím, že se předseda Motoristů pokouší Petra Pavla vydírat. Macinka popřel, že by šlo o vydírání.
Původně chtěl Milion chvilek shromáždění uspořádat pouze na Staroměstském náměstí, očekává ale velkou účast, proto spolek rozšířil demonstraci také na spodní část Václavského náměstí.
Na průběh akce dohlíží policie. „Chystáme standardní opatření jako u každého oznámeného shromáždění, na místě budou desítky policistů,“ řekl dopoledne pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk. Dodal, že policisté se připravují i na variantu, že přijde více lidí, než je kapacita obou míst.
„Pokud bude kapacita překročena, přistoupili bychom k uzavírání, minimálně toho Staroměstského náměstí, aby nedocházelo ke zdravotním kolapsům, tlačenici a podobně,“ uvedl mluvčí.
Podle Milionu chvilek se lidé scházejí například i v Hradci Králové, Pardubicích, Zlíně, Vrchlabí, Jeseníku, Uherském Hradišti či Třeboni.