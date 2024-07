Prezident Pavel poprvé ve funkci udělil milosti, vyhověl čtyřem žadatelům

Prezident prominul zbytek trestu v rozsahu necelých 300 dní devětadvacetileté matce se třemi nezletilými dětmi. Soud ji potrestal za méně závažnou majetkovou trestnou činnost a způsobenou škodu ve výši necelých třinácti tisíc korun. Pavel přihlédl zejména k jejím dětem ve věku tří až sedmi let, o které se nyní stará jejich otec, který kvůli tomu nemůže docházet do zaměstnání, čímž se zhoršuje už tak nepříznivá finanční situace rodiny.

Druhou milost udělil další matce – šestatřicetileté ženě, která před uvězněním pečovala o sedm svých dětí ve věku od dvou do devíti let. Prominul jí zbytky trestu odnětí svobody ve výši čtyř let a čtyř měsíců, z nichž část již vykonala. Potrestána byla za krádeže a neoprávněné podnikání, čehož se dopouštěla před 10 až 12 lety. O děti se během jejího pobytu ve vězení staral otec, ovšem vzhledem k náročnosti péče hrozí riziko odebrání dětí a umístění do pěstounské či ústavní péče.

Rozhodnutí o udělení obou milostí podpořil i příslušný orgán péče o děti.

Třetí kladně vyřízená milost byla pro šestatřicetiletého vysokoškoláka z ciziny, který dlouhodobě pobýval a pracoval v ČR. Při řízení pod vlivem alkoholu naboural do dvou zaparkovaných aut a způsobil škodu ve výši necelých sto dvanácti tisíc korun.

Škodu i peněžitý trest ve výši šedesáti tisíc korun plně uhradil a z dvouletého zákazu řízení přes polovinu vykonal. Za přečin mu však hrozilo zrušení povolení k dlouhodobému pobytu v Česku. Žije zde sedm let, má vytvořené rodinné i pracovní zázemí a společně s manželkou vlastní byt. Platí daně, nikdy nebyl evidován na úřadu práce, nepobíral dávky ani se nedopustil žádného jiného trestného činu či přestupku.

Poslední milost udělil prezident šestasedmdesátiletému českému občanovi, který dostal v zahraničí sedmadvacetiletý nepodmíněný trest za pašování drog. Vzhledem k jeho věku se jedná de facto o trest doživotní.

Pavel zohlednil, že v Česku se pohybuje trestní sazba za stejný čin v rozmezí osmi až dvanácti let. Žadatel si již odpykal v zahraničí šest let a před necelými dvěma lety byl předán zpět do Česka, kde měl strávit zbytek trestu. Udělená milost zmírní trest ze sedmadvaceti na celkových osm let, které odsouzený dovrší v listopadu tohoto roku, a bude tedy v souladu se spodní hranicí trestní sazby stanovené zákonem České republiky.

Za Pavlova předchůdce Miloše Zemana milosti v první fázi posuzovalo ministerstvo spravedlnosti a Hradu postupovalo pouze ty, které splňovaly podmínky nastavené bývalým prezidentem. Kancelář prezidenta republiky (KPR) převzala agendu výhradně pod sebe na začátku letošního roku. Od té doby podle Hradu dorazilo přes 700 žádostí.