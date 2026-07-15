Ministr zahraničních věcí redakci iDNES.cz sdělil, že americký prezident skutečně jednu ze zemí Aliance kritizoval. „Ano. Donald Trump na summitu NATO velmi ostře kritizoval jednu konkrétní zemi. Ale Česká republika to nebyla,“ uvedl s tím, že jako ministr zahraničních věcí nemůže prozradit, o kterou zemi šlo.
Podle Macinky však všichni, kteří byli na summitu v Ankaře, kromě Pavla, vědí, kterou zemi měl americký prezident na mysli. „Ví to celý svět, prostě kromě jednoho jediného člověka, Petra Pavla,“ uvedl.
Podle ministra je prezident „buď značně dezorientovaný, anebo vědomě lže“. Dodal také, že by měl Pavel přestat s „vytvářením trapných alternativních příběhů, které se nikdy nestaly“. Vyjádření předsedy vlády Andreje Babiše redakce shání. Do doby vydání článku na zaslané dotazy neodpověděl.
Kritika ministra Macinky přišla v reakci na slova prezidenta Petra Pavla, který ve středečním rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že summit byl pro Českou republiku „diplomatickým výpraskem“. Celý exkluzivní rozhovor s Petrem Pavlem najdete od půlnoci na iDNES.cz a ve čtvrteční MF DNES.
Prezident následně ocenil rétoriku Donalda Trumpa, který podle něj na summitu hovořil šetrně. Pavel také uvedl, že v Alianci se spojenci chválí jmenovitě, zatímco kritika bývá formulována tak, aby ji dotyčný pochopil, i když nezazní napřímo. „Proto třeba Donald Trump použil v úvodu svého vystoupení formulaci, že všichni spojenci – až na jednu specifickou výjimku – pochopili význam zvyšování obranných výdajů.“
Doplnil, že touto specifickou výjimkou myslel Českou republiku, o níž to podle něj věděli všichni spojenci. „Donald Trump to nemusí říkat explicitně. A neřekl to, což bylo od něj velice šetrné,“ uvedl prezident.
Pavel v rozhovoru hovořil například také o rezignaci vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka. Ten by podle něj měl převzít zodpovědnost v případě, že se prokáže jeho vina v pondělní nehodě s nemocničním vozem.