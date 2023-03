Pomoc strukturálně postiženým krajům žádá individuální přístup, řekl Pavel

Na závěrečném brífinku Pavel uvedl, že Moravskoslezský kraj je podle něj z hlediska přeměny nejdál ze zmíněných tří krajů.

„Je tady mnoho věcí, které mohou sloužit jako velice pozitivní a inspirativní příklad pro ostatní. Jedním z těchto příkladů je společenská zodpovědnost firem k městům a k regionu. Mohl bych jmenovat například Třinecké železárny nebo automobilku Hyundai v Nošovicích, které se podílí na kvalitě života ve městech,“ sdělil Petr Pavel.

Druhý den návštěvy prezidenta v kraji ráno odstartoval sfáráním do desátého patra šachty 900 metrů pod povrch, Pavel si prohlédl pracoviště, která stále ještě fungují.

„Byla to vítaná příležitost, jak se alespoň trošku podívat na práci, kterou tady havíři na Ostravsku dělali dlouhé roky. Je vidět, že hornictví postoupilo mílovými kroky dopředu, všechno je zabezpečené a zajištěné. Člověk si také uvědomí, jak těžká je to práce, a to nejen samotná těžba, ale také inženýrské a technologické zajištění dolu po ukončení těžby,“ uvedl prezident poté, co vystoupal z šachty zpět na povrch. Pod zemí šel se svým doprovodem asi 400 metrů pěšky a svezl se také důlním vláčkem.

„Petr Pavel je po více než 30 letech prvním prezidentem, který sfáral do některého z dolů v Ostravsko-karvinském revíru,“ uvedla mluvčí Diama Jana Dronská. Naposledy fáral v lednu 1990 Václav Havel na Dole Paskov.

Během dopoledne se Pavel potkal se zaměstnanci utlumovaného dolu Darkov v bývalém krytu civilní obrany. Zaměstnanci se hlavy státu ptali na jeho dojmy, energetickou koncepci státu, přechod na euro.

„Může se stát, že některé vlády budou přechod na euro odkládat tak dlouho, až bude skoro pozdě. Nemáme euro, jsme ve druhé lize. My do první ligy patříme. Slováci si to také pochvalují. V rozumném čase bychom to měli udělat taky. Ne hned, když je tak vysoká inflace, ale co nejdříve,“ sdělil prezident.

Mezi další palčivé otázky důlních zaměstnanců patřily i důchody. „Předčasné odchody do důchodu dostaly stát do současných obtíží, ale třeba u horníků to smysl dává, na důchody by se mělo hledět individuálně,“ konstatoval Pavel.

S karvinským primátorem Janem Wolfem se prezident Pavel setkal krátce před polednem. Po obědě se přesunul z fryštátského zámku do infocentra a prošel přes náměstí, kde se pozdravil přibližně se stovkou lidí, kteří na něj čekali. Od 13 hodin jeho program pokračuje debatou se zástupci iniciativy Dokořán a dalšími občansky aktivními lidmi z Karvinska. Ve 14:20 prezident promluví na brífinku pro média.

V úterý Pavel dorazil do Ostravy krátce před polednem, přivítal ho hejtman Ivo Vondrák, od kterého dostal darem mimo jiné motorkářské hodinky.

Prezident vývoj v kraji ocenil. „Z hlediska transformace od těžkého průmyslu si Moravskoslezský kraj vede nadmíru dobře. V řadě případů může být inspirativní i pro kraje, které strukturálně postiženými nenazýváme,“ uvedl Petr Pavel v úterý. Ocenil nadšení a pozitivní přístup, aktivní hledání inovativních řešení a prosazování projektů i přes případné těžkosti.

Neopomněl ale ani přetrvávající odliv především mladých lidí. „Který vlastně nekoresponduje s tím, jak se vyvíjí ostatní parametry kvality života tady v regionu. A naznačuje, že může jít ve větší míře o setrvačnost nebo nějaké představy, že jinde je to výrazně lepší, přitom zrovna Moravskoslezský kraj nabízí řadu příležitostí především pro mladé lidi, aby tady našli uplatnění,“ poznamenal.

Prezident se také sešel se studenty Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku a zamířil i do továrny Hyundai v Nošovicích. Prohlédl si i nově otevřený kampus Ostravské univerzity na Černé louce. Jeho manželka navštívila Domov pro seniory Kamenec v Ostravě.

Večer se Pavel setkal s ostravským primátorem Macurou a program zakončil debatou s občany v Multifunkční hale GONG v Dolních Vítkovicích.