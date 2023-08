Pavel napíná vládu, chybí jeho podpis ke zpřísnění penzí. Má platit 1. září

Aby zákon mohl stačít platit na začátku září, musel by ho prezident Pavel podle informací iDNES.ccz podepsat nejpozději ve čtvrtek brzy ráno, aby ještě ten den mohl vyjít ve Sbírce zákonů.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ve čtvrtek večer uvedl prostřednictvím své mluvčí pro iDNES.cz, že je optimista a stále věří, že prezident zákon podepíše, aby mohl začít platit 1. září.

„Prezident Petr Pavel se od obdržení zákona o důchodovém pojištění celou problematikou intenzivně zabývá se svými ekonomickými poradci. Věnuje tématu velkou pozornost. Termín podpisu zatím stanovený není,“ uvedla mluvčí hlavy státu Markéta Řeháková.

„Jsem optimista, dodávali jsme lidem z Kanceláře prezidenta republiky podklady, analýzy a argumenty, jsme v kontaktu. Věřím, že pan prezident podepíše zákon do konce srpna a zákon podle plánu začne platit hned 1. září, jak bylo v plánu,“ komentoval situaci ministr Jurečka, jehož vyjádření zprostředkovala jeho mluvčí Eva Davidová.

Když prezident Pavel nepodepíše zákon do čtvrtečního brzkého dopoledne, bude moci začít platit nejdříve o měsíc později. Pokud by ho dokonce vetoval, museli by se znovu sejít poslanci a aby koalice svůj záměr prosadila, musela by veto přehlasovat 101 a více hlasy. Ty koalice má, komplikací by pro ni ale bylo, že by znovu musela zápolit s obstrukcemi opozice.

Opozice analyzuje možnosti, jak novelu napadnout u Ústavního soudu, pokud pětikoalice prosadí svou. ANO již také vyhlásilo, že když bude v příští vládě, zruší kroky, které negativně dopadají na důchodce.

Senát schválil vládní návrh zpřísňující pravidla odchodu do předčasného důchodu a zpomalující řádné valorizace penzí 23. srpna. Předčasný důchod má být možný tři roky před dosažením důchodového věku místo dosavadních pěti let. Jít do předčasného důchodu budou moci lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let.

Kromě zpřísnění pravidel pro předčasné penze se vláda rozhodla sáhnout do pravidel zvyšování penzí. Důchody se navyšují pravidelně od ledna. Nyní o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, stejně jako to bylo před rokem 2018.

Návrh počítá také s nahrazením mimořádných valorizací při vyšší inflaci dočasným přídavkem. Dočasný přídavek a zvýšení procentních výměr má odrážet 60 procent růstu cen.