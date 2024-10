S digitalizací by měl vládě pomoct nestranný odborník, prohlásil Pavel v Brně

Pavel dorazil do Brna na Mezinárodní strojírenský veletrh. V areálu zdejšího výstaviště se zastavil například u stánku Českého vysokého učení technického (ČVUT), kde mu ukázali motorku. Na tu se prezident i posadil a vyzkoušel si také brýle pro virtuální realitu.

Od stánků škol a výrobců 3D tiskáren se Pavel přesunul do expozice digitální továrna. Prohlédnul si třeba robotický výčep, pivo si však nedal. Poté zamířil k České národní expozici. Následně vystoupil před novináři.

„Naše ekonomika si nestojí tak špatně, jak se nám někteří snaží předkládat. Byl bych rád, aby se duch inovací, který tady na veletrhu vládne, promítl i do státní správy. Abychom se stejnou pružností byli schopni odstraňovat překážky,“ prohlásil český prezident.

„Pro naši prosperitu je to důležité a měli by se na tom shodnout představitelé koalice i opozice. Aby naopak nevytvářeli překážky v přijímání legislativy, která posune digitalizaci, a to nejen stavebního řízení, ale celé naší ekonomiky. Například tomu můžeme pomoci i to, že jmenujeme kvalifikovaného pověřence vlády pro digitalizaci, který nutně nemusí být z politického prostředí. Naopak by možná prospělo, aby to byl člověk, který bude respektován koaličním i opozičními stranami pro svou nestrannost, a dotáhne digitalizaci do konce v co nejkratší době,“ uvedl Pavel. Způsob odvolání Ivana Bartoše (Piráti) z vlády, v níž zastával post vicepremiéra pro digitalizaci, označil za „poněkud nešťastný“.

Naopak pochválil práci, kterou na veletrhu představily zúčastněné firmy. „Když jim vytvoříme dobré podmínky a odstraníme překážky, zejména ty byrokratické, tak sneseme srovnání s těmi nejlepšími ve světě,“ sdělil Pavel.

Brno je hnízdem inovací

Jedním z témat veletrhu je také kybernetická bezpečnost. „Útok, který by mohl ochromit dopravní infrastrukturu, nemocnice, řízení leteckého provozu a další kritickou infrastrukturu, můžeme klidně srovnat s ozbrojeným konfliktem,“ upozornil Pavel.

Ten před setkáním se strojaři zavítal na úvod své návštěvy Brna do sídla Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Po veletrhu se potkal s představiteli Nejvyššího státního zastupitelství, navštívil Muzeum romské kultury a na závěr debatoval se studenty Vysokého učení technického v Brně.

„Vaši univerzitu společně s Jihomoravským inovačním centrem považuji za takové hnízdo toho, co potřebujeme. Tato země potřebuje inovativní přístupy, podnikavost, odolnost při překonávání překážek, a to si myslím, že je koncentrováno právě tady,“ řekl studentům prezident.

Jak uvedl, často slyšíme kolem sebe jen brblání nebo kritiku, jak jsme na tom špatně, podle něj jsou tvůrci těchto nadávek jen více slyšet, ve skutečnosti jich je však méně. „Máme světu co nabídnout, naši podnikatelé jsou přijímáni minimálně jako rovnocenní partneři,“ poznamenal.

Ve čtvrtek se Pavel přesune do Valtic

Program v regionu bude mít prezident i ve čtvrtek. Po prohlídce Moravského židovského muzea se přesune do Valtic na Břeclavsku na konferenci Sdružení místních samospráv a debatu se studenty tamní střední vinařské školy.

Před Pavlem se Mezinárodního strojírenského veletrhu v úterý zúčastnil také premiér Petr Fiala (ODS). Na sněmu Svazu průmyslu a dopravy prohlásil, že v globální energetické a technologické transformaci může Česko hodně získat, pokud bude aktivní.

Podle něj je potřeba myslet na to, že je Česko proexportní ekonomika, a taková musí být i politika. Klíčové je podle něj zajistit energetickou soběstačnost. Dekarbonizaci ekonomiky označil za příležitost a pracovní trh podle něj musí pružně reagovat na inovativní technologie.