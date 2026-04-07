Prezident Pavel navštíví Brno. Zavítá za zdravotníky, promluví také se studenty

Petr Pavel nejprve navštíví Českou zdravotnickou humanitární jednotku CZERT, která se specializuje na poskytování zdravotnické pomoci v krizových situacích doma i v zahraničí.
Následně se zúčastní zahájení činnosti fondu JIC Ventures, jehož cílem je podpora technologických start-upů a rozvoj inovačního ekosystému v České republice. Součástí programu bude i panelová diskuse na téma významu start-upů pro českou ekonomiku.
Prezident poté zavítá na Mendelovu univerzitu, kde bude debatovat s vedením univerzity i se studenty.
Pavel navštívil Brno například v říjnu 2024 nebo v srpnu 2023, opakovaně zde měl program i při svých cestách do Jihomoravského kraje. Při návštěvě v srpnu 2023 se zaměřil na oblast soudů, poprvé od nástupu do úřadu tehdy navštívil vrcholné justiční instituce, které sídlí v Brně. O rok později pak ve městě zavítal na Mezinárodní strojírenský veletrh nebo do Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
V Brně byl i během svých cest po Jihomoravském kraji v září 2023 nebo loni v únoru. Loni v listopadu zde debatoval se studenty Masarykovy univerzity v Brně.
9. října 2024