Prezident Petr Pavel dnes pokračoval ve dvoudenní návštěvě Plzeňského kraje. Hned ráno navštívil studenty základní a střední školy v Oselcích na Plzeňsku a poté zavítal do Domova Harmonie v Mirošově na Rokycansku. Další plánovaný program na poslední chvíli zrušil. Bude spěchat na důležité odpolední jednání do Sněmovny. Slíbil ale, že se do Plzně vrátí v květnu na Slavnosti svobody.