Prezident se vydal na utajovanou návštěvu Jesenicka, překvapila i obyvatele obcí

Starostka Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku Miroslava Rybáriková potvrdila, že prezident Petr Pavel v obci strávil přibližně půl hodiny.

„Podíval se po obci, zajímal se o škody po povodni, průběh oprav a jejich financování,“ sdělila starostka Kobylé.

Prezident si prohlédl i zpustošenou část obce u kulturního domu, právě tam smetla rozvodněná řeka dvě domy, v jednom z nich zahynula starší žena. Na místě také stále chybí most.

„Probrali jsme situaci včetně opravy mostů i to, že budeme nahrazovat pilířové mosty obloukovými, abychom byli připraveni na případnou další povodeň lépe,“ doplnila starostka.

Podle ní šlo o utajovanou návštěvu. „Byla utajená kvůli bezpečnosti prezidenta. My jsme byli vázáni mlčenlivostí, takže jsme návštěvu ani nezveřejnili,“ vysvětlila Rybáriková.

„Cílem dnešní cesty je, aby se prezident Pavel osobně seznámil s problémy obcí na Jesenicku po povodních a přitom minimalizoval všechny oficiality. Nechce zatěžovat organizaci cesty pro místní samosprávy, a neplánuje tak ani veřejná vystoupení. Na výjezdu prezidenta doprovází jen úzký tým. Nejedná se tedy o standardní krajskou cestu, o kterých Kancelář prezidenta republiky vždy s předstihem informuje,“ reagoval mluvčí Hradu Filip Platoš.

Prezidentská kolona byla překvapením

Podobně „tajně“ byl prezident i v České Vsi na Jesenicku. Příjezd prezidentské kolony překvapeně sledovali i obyvatelé ulice v těsné blízkosti školy.

„Vůbec jsme o tom nevěděli. Je dobře, že se na nás nezapomnělo. Je tady krásně, tak ať se jezdí dívat častěji,“ řekl Ladislav Krčmář z Makarenkovy ulice naproti základní škole.

„Byli jsme s prezidentskou kanceláří domluveni, že návštěvu nebudeme zveřejňovat, protože si to prezident nepřál. Byla to z jeho strany spíš soukromá návštěva,“ řekl starosta České Vsi Petr Mudra.

Podle něj se prezident podobně jako v Kobylé zajímal o odstraňování škod, možnosti financování a jak pružně stát reaguje na potřeby obcí Jesenicka.

V České Vsi zamířil prezident nejprve do modulární školy. Funguje od začátku loňského prosince, otevřena byla po 81 dnech od záplav. Zázemí poskytuje zhruba 200 žákům z druhého stupně – postavena je z 62 kontejnerů a umístěno je v ní 14 učeben. Slouží zatím pro výuku, než se podaří vyplavenou školu opravit.

Závěr v Mikulovicích

Návštěvu Jesenicka prezident ukončil v Mikulovicích, kde si prošel kilometrový úsek kolem řeky Bělé. „Zajímal se o vše, co nás nejvíce trápí, s čím by mohl pomoci nebo by mohl intervenovat, aby obnovovací práce mohly pokračovat dál,“ sdělil starosta Mikulovic Roman Šťastný.

Také v Mikulovicích se lidé překvapeně ohlíželi po prezidentovi, kterého míjeli na chodníku. „Beru to, že má zájem, že přijde mezi lidi,“ řekla Alžběta Siebertová. Práce je podle ní pořád nad hlavu. „Barák nám vzala voda už v roce 1997, teď jsme měli dům postavený 24 let a suterén byl plný bahna,“ popsala.

3. prosince 2024