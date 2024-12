Pavel na Jičínsku chválil práci hendikepovaných i přeměnu sýpky v kulturní centrum

Společnost Filipa vybudovala loni nový logistický areál v průmyslové zóně v Hořicích a převedla sem asi sto zaměstnanců z pracovišť ve městě. Firma Leoše Vrbaty patří mezi největší české zaměstnavatele zdravotně postižených. Prezident se zde setkal s vedením a zaměstnanci.

V chráněné dílně v Hořicích zaměstnanci s pomocí poloautomatických strojů balí a kompletují úklidové prostředky pro německou společnost Freudenberg, která má výrobní závod s lisovnou plastických hmot v nedalekých Lázních Bělohradě.

„V Hořicích příští rok počítáme ve stávající hale s přibývajícími zakázkami s mírným navýšením počtu pracovníků,“ řekl Vrbata. Firma podle něj chystá do dvou až tří let rozšíření provozu o další halu o ploše asi 4 500 metrů čtverečních, kapacitu by využila i společnost Freudenberg.

Prezident se ve firmě setkal i s organizacemi ze sociální oblasti, které s Filipou v regionu spolupracují a ona je podporuje.

„Je to činnost velice záslužná. Pokud by se stát měl postarat o všechny lidi s touto formou postižení už jen tím, že jim bude vyplácet dávky, je to výrazně dražší a zároveň pro tyto lidi škodlivější. Museli by zůstat doma, což přináší psychické problémy. Takto dostanou možnost podle svých schopností pracovat, byť třeba ve zkráceném režimu a na určité úkony, ale mají práci, která jim dává smysl a přináší nějakou hodnotu,“ řekl prezident Pavel na odpolední tiskové konferenci.

Firma Filipa podniká v České republice od roku 1998, založena byla v Lázních Bělohradě. V logistických službách zaměstnává více než tisíc pracovníků, z toho 650 zdravotně postižených. Roční obrat společnosti je kolem 1,25 miliardy korun. Zaměřuje se na logistický servis, montáže, kompletace a balení náhradních dílů. Zabývá se například výrobou kabelů nebo šitím ochranných pomůcek. Filipa spolupracuje hlavně s firmami v automobilovém průmyslu včetně Škody Auto. Má také dvě lékárny a jednu výdejnu léků.

Záchranu sýpky chválil

Poté se prezidentský pár přesunul do Lázní Bělohradu k rekonstruované klasicistní sýpce, kde se účastnil slavnostního otevření. Pořadatelé pro ně přichystali koncert Hornového kvarteta České filharmonie se skladbami od Smetany po Händela i vystoupení dvou artistů z V.O.S.A. Theatre.

Sýpka je otevřená od září, je v ní kulturní sál, galerie či kavárna. Sýpku provozuje obecně prospěšná společnost, stojí za ní mecenáši manželé Vrbatovi.

„Chtěl bych vyjádřit obdiv a respekt k tomu, když se někdo pustí do záchrany takto velkého historického objektu. Je to mimořádně chvályhodné, protože staré budovy nás pojí s minulostí a s našimi předky. Rozhodně si zaslouží, aby byly zachráněny, tím spíše, když se jim vtiskne nový život,“ řekl při slavnosti prezident Petr Pavel.

Společně s majitelem objektu Leošem Vrbatou namísto přestřižení pásky rozvázali jutový pytel naplněný 130 menšími pytlíky s pamětními mincemi. Slavnostní otevření vyvrcholilo předáním šeku na 100 tisíc korun, který oblastní charitě v Jičíně věnovala organizace Pro Bono.

Sýpka byla postavena v roce 1791. Rekonstrukce zhruba za 50 milionů korun začala loni na jaře, část pokryla dotace. Součástí oprav byla výměna střechy a vybudování přístavby s výtahem. V prvním a druhém patře se dochoval původní klenutý strop.

Děti s problémy si zaslouží větší pozornost

Prezidentský pár zakončil cestu odpolední návštěvou Výchovného ústavu a střediska výchovné péče v Kutné Hoře, Petr Pavel tam jednal s ředitelem ústavu Vítem Šnajdrem.

Děti se tam dostávají z rodin, které se jich zřeknou nebo jim neposkytují potřebné zázemí, a soud je pošle do ústavní péče, případně jde o děti, jež se už dopustily trestné činnosti.

Podle prezidenta by se měla věnovat pozornost dětem s problémy mnohem časněji než v jejich patnácti šestnácti letech, kdy už se do ústavu dostanou. Nevyhovující je podle něj i to, že společnost se o tyto mladé lidi po osmnáctém roce věku přestává zajímat, takže samostatný život nezvládnou.

„Zkusili jsme se na to podívat v komplexu, jak by společnost mohla podchytit případné problémy už v rodinách, které dochází třeba k lékaři a ukáží se tam nějaké závadné indicie, případně při docházce do školy, kdy učitelé identifikují problém v rodině. Těmto rodinám by se měla věnovat pozornost od počátku. Opakuje se tu téma, které se v těchto otázkách zmiňuje často, a to nedostatek terénní sociální péče a kvalifikovaných pracovníků, především dětských psychologů. Tento nedostatek vede k tomu, že se o těchto případech dozví až soud,“ kritizoval prezident.

Pár zakončil jednodenní cestu po regionech kulturní procházkou po Kutné Hoře.