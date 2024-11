Mladá generace není zhýčkaná, ale žije ve složitějším světě, prohlásil Pavel

Petr Pavel debatoval se studenty Střední odborné školy Dvořákova ve Znojmě v rámci své dvoudenní návštěvy jižní Moravy, Vysočiny a Jihočeského kraje. V tělocvičně školy, kterou navštěvují budoucí podnikatelé, zemědělci, ale také například řezníci, cukráři, pekaři či zahradníci, jej čekalo zhruba 260 studentů.

Na debatě prezident nejprve zdůraznil důležitost řemeslných oborů. Potom odpovídal na dotazy z publika, z nichž jeden mířil na dnešní generaci.

„Občas slyšíme názor, ze dnešní mladá generace je příliš zhýčkaná komfortem a bezpečím, hodně se používá termín sněhové vločky. Já si to ale nemyslím. Dnešní generace prožívá jiné stresy než generace předchozí, ale to neznamená, že jsou méně závažné. Naopak, myslím že jsou složitější, protože náš svět se sám stává mnohem složitější. Příkladem je například velké množství informací a dezinformací, které musejí lidé zpracovávat, třídit a ověřovat,“ pronesl Pavel.

Studenty zajímal také jeho názor na zvýšené financování armády. „Je tu argument, který říká, že peníze pro armádu by se měly věnovat něčemu jinému. Ten argument sice dává smysl, ale to bychom museli žít v jiném světě. Po roce 1989 to vypadalo, že bipolární svět mezi východem a západem skončil, ale to byla jedna velká iluze. Někteří pořád mají v hlavě zakódovanou touhu řídit a ovládat, většinou na úkor ostatnich. Poslední příklad vidíme na Ukrajině. Ta chtěla jít vlastní cestou, být součástí NATO a EU, což se nelíbí Rusku, a tak se to rozhodlo řešit vojensky. I proto jsou vysoké výdaje na obranu důležité,“ prohlásil prezident.

„Chceme suverenitu a respekt i pro menší země“

Téma se stočilo také právě k agresi Ruska vůči Ukrajině a k záměrům nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, který slíbil ukončit válku do 24 hodin a zároveň se staví proti další pomoci napadené zemi.

„Pokud má někdo blíž k ukončení války, tak je to Putin. Ale to on neudělá, protože má svůj záměr,“ zdůraznil Pavel. „My Ukrajinu podporujeme proto, že ctíme principy a systém demokracie. Chceme, aby se i menším zemím dostalo principů jako suverenita nebo vzájemný respekt. To jsou pravidla, která když se budou dodržovat, můžeme žít v klidu. Když se ale porušují, způsobuje to chaos. Do samotné války my ostatní státy jít nemůžeme, protože by se opravdu mohla rozpoutat třetí světová, proto je nejlepším řešením financování Ukrajiny,“ vysvětlil Pavel.

Vojenská výhra Ruska by podle něj znamenala konec existence Ukrajiny a další na řadě v Putinových imperiálních choutkách by zřejmě bylo Moldavsko. „Rusové do své bezpečnostní doktríny zahrnuli i takzvané barevné revoluce, tedy snahu národů a zemí, které byly dříve pod ruským vlivem nebo pod ním stále nějakým způsobem jsou, se osamostatnit. Nebojí se NATO, ale bojí se demokracie jako takové,“ zmínil Pavel.

Očekávat, že by se z Ruska zničehonic stala mírová země, je dle jeho slov naivní, protože se tak nikdy nechovalo a pokud nedojde k nějaké zásadní změně, tak se tak ani chovat nebude.

Od studentů padla také otázká na vysoké ceny potravin. „To nijak neovlivňuje vláda. Ministr zemědělství může maximálně žádat obchodní řetězce, aby snížili marže, které jsou u nás někdy opravdu velké. Obchodníci u nás mají tendenci využít nějakého pohybu na trhu a marži zvýšit více, než je to běžné. To je ale na nás všech, abychom na ně vytvářeli tlak a oni se tak drželi v nějakém stanoveném rozpětí,“ uvedl prezident.

Procházka v národním parku

Ten se na jih Moravy vrátil po měsíci. Zatímco v říjnu zavítal do Brna a do Valtic na Břeclavsku, tentokrát zamířil do jihozápadního cípu kraje, konkrétně do jeho druhého největšího města Znojma.

Nejprve vyrazil na městský úřad, kde jej přivítal starosta František Koudela (ODS). Na úřadu strávil necelých deset minut, pak se po kratší procházce Znojmem přesunul na setkání se zastupiteli města do Enotéky, před níž se krátce pokochal výhledem na město. Příjezd Pavla i jeho následnou krátkou vycházku sledovali místní lidé z oken i přímo na ulici.

Po debatě se studenty absolvuje Pavel procházku v Národním parku Podyjí, konkrétně se projde ke zřícenině Nového Hrádku nad meandrem Dyje.

Později se vydá na Vysočinu, kde se v Moravských Budějovicích potká s dobrovolnými hasiči i místními občany. Ve středu bude jeho cesta pokračovat do jižních Čech, tam jej čekají zastávky v Dačicích a Slavonicích.